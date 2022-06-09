У Києві затримали голову політичної партії під час отримання хабаря

10:45 09 червня Київ, Україна

При процесуальному керівництві Печерської окружної прокуратури міста Київ викрито та затримано голову однієї з політичних партій при спробі взяти хабар.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.



В цей час вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за фактами шахрайства та зловживання впливом (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 369-2 КК України).



За даними слідства, голова політпартії, діючи у змові з головою територіального осередку цієї ж партії, вимагали у підприємця передати їм 2,5 млн доларів США за включення його до "прохідної" частини списку політичної партії на виборах до ВРУ для отримання таким чином мандату народного депутата.



Також за ці гроші вони обіцяли йому призначення на посаду радника голови правління ПрАТ «Київводоканал». Ця посада мала стати для підприємця успішним стартом його політичної кар'єри.



Кошти повинні були передаватися спільникам згідно з графіком, який склав голова партії. Сума першого траншу – 50 тисяч доларів США.



У ході контролю за скоєнням злочину голова політичної партії та керівник її територіального відділення затримані при отриманні першої частини коштів.



За місцем роботи затриманих продовжуються слідчі дії.



У прокуратурі прізвищ фігурантів справи не називають, але, за інформацією Української правди, йдеться про партію Наш край.