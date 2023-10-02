11:01 02 жовтня Київ, Україна

У Києві стартує Рада ЄС із закордонних справ. До зустрічі приєднаються міністри та заступники міністрів закордонних справ усіх 27 країн-членів ЄС.



Зокрема, будуть міністри Німеччини Анналена Бербок, Франції Катрін Колонна, Литви Габріелюс Ландсбергіс, Чехії Ян Липовський.



Захід розпочнуть міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба спільно з Високим представником ЄС Жозепом Боррелем.



За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, проведення у Києві Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу – це історична подія, тому що вперше в історії Рада міністрів закордонних справ збирається за межами нинішніх кордонів Європейського Союзу.



"Але в межах майбутніх кордонів Європейського Союзу. І це вже саме собою послання, послання підтримки. Я задоволений підтримкою, яку Європейський Союз надає Україні, за що ми дуже вдячні", – сказав Кулеба.



Він додав, що мав можливість обговорити з Високим представником ЄС Жозепом Боррелем майбутню зустріч та питання, які обговорюватимуться на ній.



"Ми з нетерпінням чекаємо на цю дискусію і рухатимемося вперед з підтримкою та нашими спільними зусиллями для забезпечення безпеки та процвітання", - сказав міністр.



Як зазначив Високий представник ЄС Жозеп Як зазначив Високий представник ЄС Жозеп Боррель , такі зустрічі є неформальними, бо, по-перше, вони проходять поза межами Європейського Союзу, а по-друге, тому що вони вважаються політичними дебатами на високому рівні.



"Політичними дебатами, які не мають на меті прийняття рішень, але є своєрідним мозковим штурмом, який нам потрібен для того, щоб працювати разом з вами, щоб подивитися на ситуацію з війною, як ми можемо підтримати Україну і як ми можемо продовжувати це робити", - сказав Боррель.



Він пояснив, що міністри вивчать мирний план президента України Володимира Зеленського, щоб зібрати більше підтримки.



"Всі мої колеги приїхали сюди, щоб висловити свою відданість, прихильність Союзу", - додав Боррель.



"Сьогодні я скликаю міністрів закордонних справ ЄС у Києві на першу в історії зустріч усіх 27 країн-членів за межами ЄС. Майбутнє України - в ЄС", - написав раніше Боррель у соцмережі Х (колишній Твіттер).