У Києві стартує Рада ЄС із закордонних справ. До зустрічі приєднаються міністри та заступники міністрів закордонних справ усіх 27 країн-членів ЄС.
Зокрема, будуть міністри Німеччини Анналена Бербок, Франції Катрін Колонна, Литви Габріелюс Ландсбергіс, Чехії Ян Липовський.
Захід розпочнуть міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба спільно з Високим представником ЄС Жозепом Боррелем.
За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, проведення у Києві Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу – це історична подія, тому що вперше в історії Рада міністрів закордонних справ збирається за межами нинішніх кордонів Європейського Союзу.
Зокрема, будуть міністри Німеччини Анналена Бербок, Франції Катрін Колонна, Литви Габріелюс Ландсбергіс, Чехії Ян Липовський.
Захід розпочнуть міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба спільно з Високим представником ЄС Жозепом Боррелем.
За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, проведення у Києві Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу – це історична подія, тому що вперше в історії Рада міністрів закордонних справ збирається за межами нинішніх кордонів Європейського Союзу.
"Але в межах майбутніх кордонів Європейського Союзу. І це вже саме собою послання, послання підтримки. Я задоволений підтримкою, яку Європейський Союз надає Україні, за що ми дуже вдячні", – сказав Кулеба.
Він додав, що мав можливість обговорити з Високим представником ЄС Жозепом Боррелем майбутню зустріч та питання, які обговорюватимуться на ній.
"Ми з нетерпінням чекаємо на цю дискусію і рухатимемося вперед з підтримкою та нашими спільними зусиллями для забезпечення безпеки та процвітання", - сказав міністр.
Як зазначив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, такі зустрічі є неформальними, бо, по-перше, вони проходять поза межами Європейського Союзу, а по-друге, тому що вони вважаються політичними дебатами на високому рівні.
"Політичними дебатами, які не мають на меті прийняття рішень, але є своєрідним мозковим штурмом, який нам потрібен для того, щоб працювати разом з вами, щоб подивитися на ситуацію з війною, як ми можемо підтримати Україну і як ми можемо продовжувати це робити", - сказав Боррель.
Він пояснив, що міністри вивчать мирний план президента України Володимира Зеленського, щоб зібрати більше підтримки.
"Всі мої колеги приїхали сюди, щоб висловити свою відданість, прихильність Союзу", - додав Боррель.
"Сьогодні я скликаю міністрів закордонних справ ЄС у Києві на першу в історії зустріч усіх 27 країн-членів за межами ЄС. Майбутнє України - в ЄС", - написав раніше Боррель у соцмережі Х (колишній Твіттер).
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