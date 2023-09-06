У Києві відбулася зустріч Зеленського та глави МЗС Туреччини

У Києві відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського із міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом.
Як повідомили в офіційному Твіттері Міністерства закордонних справ, президент Володимир Зеленський особисто зустрів міністра Хакана Фідана під час його візиту до столиці України.
Як повідомили в офіційному Твіттері Міністерства закордонних справ, президент Володимир Зеленський особисто зустрів міністра Хакана Фідана під час його візиту до столиці України.
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