У Києві відбулася зустріч Зеленського та глави МЗС Туреччини

19:18 25 серпня Київ, Україна

У Києві відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського із міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом.



Як повідомили в офіційному Твіттері Міністерства закордонних справ, президент Володимир Зеленський особисто зустрів міністра Хакана Фідана під час його візиту до столиці України.