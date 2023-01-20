У Києві пройшла зустріч між прем'єр-міністром України та сенаторами США

18:07 20 січня Київ, Україна

Денис Шмигаль обговорив із сенаторами США ключові теми співпраці: зброя, фінанси, енергетика, санкції, відновлення.



Про це глава уряду повідомив у Telegram 20 січня.



Він зазначив, що у п'ятницю Київ відвідали "справжні друзі України" - сенатори США Ліндсі Грем, Річард Блюменталь, Шелдон Уайтхаус.

"Обговорили ключові теми співпраці: зброя, фінанси, енергетика, санкції, відновлення. Саме в ці хвилини відбувається засідання Рамштайну, тож розраховуємо на потужні результати. Поряд з військовою підтримкою важливо посилювати санкції проти агресора - очікуємо на обмеження, зокрема, проти російської ядерної сфери", - зазначив прем'єр.

Він додав, що подякував сенаторам за особистий внесок у посилення України.