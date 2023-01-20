У Києві пройшла зустріч між прем'єр-міністром України та сенаторами США

Денис Шмигаль обговорив із сенаторами США ключові теми співпраці: зброя, фінанси, енергетика, санкції, відновлення.
Про це глава уряду повідомив у Telegram 20 січня.
Він зазначив, що у п'ятницю Київ відвідали "справжні друзі України" - сенатори США Ліндсі Грем, Річард Блюменталь, Шелдон Уайтхаус.
Про це глава уряду повідомив у Telegram 20 січня.
Він зазначив, що у п'ятницю Київ відвідали "справжні друзі України" - сенатори США Ліндсі Грем, Річард Блюменталь, Шелдон Уайтхаус.
Він додав, що подякував сенаторам за особистий внесок у посилення України.
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