У Києві пройшла міжнародна конференція "Україна: інвестиційна гавань в часи змін"

11:08 11 грудня Київ, Україна

За підтримки Офісу Президента в Києві проходить міжнародна конференція "Україна: інвестиційна гавань в часи змін", яка спрямована на залучення українських і зарубіжних інвесторів.

Про це повідомляє Офіс Президента України.



Згідно з повідомленням, своє відеозвернення до учасників конференції записав глава держави Володимир Зеленський.

"Україна - динамічна європейська країна, яка удосконалює свій інвестиційний клімат, щоб конкурувати на світовому рівні, створювати нові можливості для бізнесу та збільшувати прямі іноземні інвестиції", - зазначив Зеленський.

За словами президента, незважаючи на виклики, протягом 2020 року Україна за допомогою бізнес-спільноти здійснила історичні реформи: прийняла законодавство про введення ринку землі, підвищила прозорість податкової системи, підтримала бізнес доступними кредитами, розпочала відкриту приватизацію, підписала перші концесійні угоди. Також була запущена "Дія" - цифрова платформа для бізнесу і громадян, яка поставила Україну в ряд провідних країн з цифровими паспортами і онлайн-послугами.



Крім цього глава держави зазначив прогресивну роль IT-галузі.

"Більше ста міжнародних компаній мають свої інноваційні потужності в Україні. Ми співпрацюємо з Microsoft, яка буде інвестувати понад 500 мільйонів доларів у розвиток хмарних сервісів в Україні", - зазначив президент.

Він подякував команді UkraineInvest за організацію конференції та зазначив: "Україна відкрита для світу, як інвестиційна гавань під час змін".



Ключовими темами конференції стали: посилення захисту прав інвесторів, стимулювання залучення інвестицій в малий і середній бізнес, перспективи релокації виробничих потужностей в Україні, посилення комунікації між регіонами і світом, а також успішні кейси інвесторів в нашій країні.