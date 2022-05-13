У Києві пройшла міжнародна конференція "Україна: інвестиційна гавань в часи змін"

За підтримки Офісу Президента в Києві проходить міжнародна конференція "Україна: інвестиційна гавань в часи змін", яка спрямована на залучення українських і зарубіжних інвесторів.
Про це повідомляє Офіс Президента України.
Згідно з повідомленням, своє відеозвернення до учасників конференції записав глава держави Володимир Зеленський.
Згідно з повідомленням, своє відеозвернення до учасників конференції записав глава держави Володимир Зеленський.
За словами президента, незважаючи на виклики, протягом 2020 року Україна за допомогою бізнес-спільноти здійснила історичні реформи: прийняла законодавство про введення ринку землі, підвищила прозорість податкової системи, підтримала бізнес доступними кредитами, розпочала відкриту приватизацію, підписала перші концесійні угоди. Також була запущена "Дія" - цифрова платформа для бізнесу і громадян, яка поставила Україну в ряд провідних країн з цифровими паспортами і онлайн-послугами.
Крім цього глава держави зазначив прогресивну роль IT-галузі.
Він подякував команді UkraineInvest за організацію конференції та зазначив: "Україна відкрита для світу, як інвестиційна гавань під час змін".
Ключовими темами конференції стали: посилення захисту прав інвесторів, стимулювання залучення інвестицій в малий і середній бізнес, перспективи релокації виробничих потужностей в Україні, посилення комунікації між регіонами і світом, а також успішні кейси інвесторів в нашій країні.
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