У Києві відбудеться саміт, присвячений розвитку співпраці між Ізраїлем та Україною

15 грудня у Києві офіційні особи та представники великих компаній з України та Ізраїлю домовлятимуться про збільшення обсягу інвестицій та товарообігу у рамках заходу Ukrainian Israeli Innovation Summit 2021.
Саміт Ukrainian Israeli Innovation Summit 2021 спрямований на імплементацію високих домовленостей президента України та президента Ізраїлю, досягнутих під час їхньої зустрічі у Києві 5 жовтня. Зокрема, Володимир Зеленський під час зустрічі наголошував: «Я впевнений, що обсяг прямих ізраїльських інвестицій в Україну сьогодні абсолютно не відповідає нашому потенціалу». З жовтня 2021 року ведеться підготовка четвертого Україно-Ізраїльського Інноваційного Саміту, який має напрацювати практичні шляхи та створити проєкти поглиблення двосторонньої співпраці.
Зокрема, за оцінками організаторки Ukrainian Israeli Innovation Summit 2021 Олени Новгородської, запланований у Києві саміт дозволить вже у 2022 році збільшити обсяг ізраїльських інвестицій в Україну, а угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем відкривають шлях для значного зростання товарообігу.
Привітальною промовою розпочнуть конференцію прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та міністр будівництва та житлової політики Держави Ізраїль Зеєв Елькін.
15 грудня у рамках саміту заплановано шість тематичних панелей. Чотири з них висвітлюють перспективи українсько-ізраїльських технологічних відносин, питання передачі досвіду у медичній галузі, сфері будівництва та індустріальних парків, побудови успішного міжнародного диверсифікованого бізнесу. Ще дві стосуються найцікавіших технологій майбутнього та ролі жіночого лідерства та «м'якої сили» для рівномірного розвитку країн та реалізації інновацій.
Посол Держави Ізраїль в Україні Михайло Бродський та посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук відкриють дискусійну панель”Україна — Ізраїль 2030: як побудувати міст інновацій та співпраці”. Доповідачами заявлено голову Торгово-економічної місії Ізраїлю в Україні Берекет Кнафо, депутата Кнесета та голову Міжпарламентської групи дружби Ізраїль — Україна Євгена Сову, виконавчого директора Офісу залучення інвестицій при Кабінеті Міністрів України – UkraineInvest – Сергія Цивкача.
Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко виступить у тематичному блоці, присвяченому медичному менеджменту майбутнього та українсько-ізраїльському співробітництву у цій сфері. Серед учасників дискусії очікуються визначні лікарі та представники провідних закладів Ізраїлю та України.
Міністр з розвитку громад та територій України Олексій Чернишев візьме участь у дискусії "Україна - Ізраїль: співпраця у сфері будівництва та індустріальних парків", яка збере великих інвесторів, девелоперів та учасників ринку нерухомості.
У тематичному блоці “Україна – Ізраїль: як розвивати успішний міжнародний диверсифікований бізнес” керівники великих технологічних українсько-ізраїльських компаній ділитимуться своїм досвідом.
Футуристичні технології будуть представлені під час FUTURE TECH Pitch Bar, де візьмуть участь представники ізраїльських стартапів, які вже сьогодні працюють над технологіями, які змінять наш спосіб життя – від читання думок до подолання кліматичної кризи.
Особливою буде дискусійна панель, присвячена жіночому лідерству. Цей блок відкриє перша олімпійська чемпіонка Ізраїлю, голова Олімпійського комітету Яель Арад та телеведуча Маша Єфросиніна. Модераторка дискусії – організаторка саміту, засновниця та генеральна директорка Global Israeli Initiative Олена Новгородська.
Вперше за 30 років дружби та дипломатичних відносин України та Ізраїлю відбудеться урочисте нагородження «TOП-30 творців ізраїльсько-українських змін» — видатних ізраїльтян та українців, які зробили вагомий внесок у розвиток співробітництва та партнерства між державами.
Організатор саміту: Global Israeli Initiative.
Співорганізатори: Посольство Держави Ізраїль в Україні та Посольство України в Ізраїлі. Майданчик для зустрічі у Києві надає Інноваційний парк UNIT.City. З боку Ізраїлю до організації конференції приєднався Венчурний фонд VentureIsrael, Simple Investment & Really Building та VIZHU.
Україно-Ізраїльський Інноваційний Саміт (UIIS) – щорічна масштабна конференція, присвячена розвитку ділових, технологічних та дипломатичних відносин між Ізраїлем та Україною.
Global Israeli Initiative (GII) — некомерційна громадська організація, покликана створити потужну та інноваційну міжнародну екосистему, що сприятиме продуктивним відносинам та співпраці між Україною та Ізраїлем: бізнесменами, інвесторами, урядами, інноваційними компаніями та освітніми структурами.
Контакт для ЗМІ: Ольга Столяренко, [email protected] +38 (067) 232 94 45
Саміт Ukrainian Israeli Innovation Summit 2021 спрямований на імплементацію високих домовленостей президента України та президента Ізраїлю, досягнутих під час їхньої зустрічі у Києві 5 жовтня. Зокрема, Володимир Зеленський під час зустрічі наголошував: «Я впевнений, що обсяг прямих ізраїльських інвестицій в Україну сьогодні абсолютно не відповідає нашому потенціалу». З жовтня 2021 року ведеться підготовка четвертого Україно-Ізраїльського Інноваційного Саміту, який має напрацювати практичні шляхи та створити проєкти поглиблення двосторонньої співпраці.
Зокрема, за оцінками організаторки Ukrainian Israeli Innovation Summit 2021 Олени Новгородської, запланований у Києві саміт дозволить вже у 2022 році збільшити обсяг ізраїльських інвестицій в Україну, а угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем відкривають шлях для значного зростання товарообігу.
Привітальною промовою розпочнуть конференцію прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та міністр будівництва та житлової політики Держави Ізраїль Зеєв Елькін.
15 грудня у рамках саміту заплановано шість тематичних панелей. Чотири з них висвітлюють перспективи українсько-ізраїльських технологічних відносин, питання передачі досвіду у медичній галузі, сфері будівництва та індустріальних парків, побудови успішного міжнародного диверсифікованого бізнесу. Ще дві стосуються найцікавіших технологій майбутнього та ролі жіночого лідерства та «м'якої сили» для рівномірного розвитку країн та реалізації інновацій.
Посол Держави Ізраїль в Україні Михайло Бродський та посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук відкриють дискусійну панель”Україна — Ізраїль 2030: як побудувати міст інновацій та співпраці”. Доповідачами заявлено голову Торгово-економічної місії Ізраїлю в Україні Берекет Кнафо, депутата Кнесета та голову Міжпарламентської групи дружби Ізраїль — Україна Євгена Сову, виконавчого директора Офісу залучення інвестицій при Кабінеті Міністрів України – UkraineInvest – Сергія Цивкача.
Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко виступить у тематичному блоці, присвяченому медичному менеджменту майбутнього та українсько-ізраїльському співробітництву у цій сфері. Серед учасників дискусії очікуються визначні лікарі та представники провідних закладів Ізраїлю та України.
Міністр з розвитку громад та територій України Олексій Чернишев візьме участь у дискусії "Україна - Ізраїль: співпраця у сфері будівництва та індустріальних парків", яка збере великих інвесторів, девелоперів та учасників ринку нерухомості.
У тематичному блоці “Україна – Ізраїль: як розвивати успішний міжнародний диверсифікований бізнес” керівники великих технологічних українсько-ізраїльських компаній ділитимуться своїм досвідом.
Футуристичні технології будуть представлені під час FUTURE TECH Pitch Bar, де візьмуть участь представники ізраїльських стартапів, які вже сьогодні працюють над технологіями, які змінять наш спосіб життя – від читання думок до подолання кліматичної кризи.
Особливою буде дискусійна панель, присвячена жіночому лідерству. Цей блок відкриє перша олімпійська чемпіонка Ізраїлю, голова Олімпійського комітету Яель Арад та телеведуча Маша Єфросиніна. Модераторка дискусії – організаторка саміту, засновниця та генеральна директорка Global Israeli Initiative Олена Новгородська.
Вперше за 30 років дружби та дипломатичних відносин України та Ізраїлю відбудеться урочисте нагородження «TOП-30 творців ізраїльсько-українських змін» — видатних ізраїльтян та українців, які зробили вагомий внесок у розвиток співробітництва та партнерства між державами.
Організатор саміту: Global Israeli Initiative.
Співорганізатори: Посольство Держави Ізраїль в Україні та Посольство України в Ізраїлі. Майданчик для зустрічі у Києві надає Інноваційний парк UNIT.City. З боку Ізраїлю до організації конференції приєднався Венчурний фонд VentureIsrael, Simple Investment & Really Building та VIZHU.
Україно-Ізраїльський Інноваційний Саміт (UIIS) – щорічна масштабна конференція, присвячена розвитку ділових, технологічних та дипломатичних відносин між Ізраїлем та Україною.
Global Israeli Initiative (GII) — некомерційна громадська організація, покликана створити потужну та інноваційну міжнародну екосистему, що сприятиме продуктивним відносинам та співпраці між Україною та Ізраїлем: бізнесменами, інвесторами, урядами, інноваційними компаніями та освітніми структурами.
Контакт для ЗМІ: Ольга Столяренко, [email protected] +38 (067) 232 94 45
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі