У Києві триває Молодіжний Київський безпековий форум

11 червня в Києві відкрив свої двері дев'ятий Молодіжний Київський безпековий форум. Ключове питання форуму - членство України в НАТО.
У форумі беруть участь десятки українських та іноземних політиків, а також дипломати, експерти і молоді професіонали з України та Грузії.
Учасники події звернуться до держав-членів НАТО з закликом підтримати вступ України і Грузії в Альянс.
Серед українських учасників форуму - п'ятий президент України Петро Порошенко, глава Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк, заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк, віцепрем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина, глава Комітету Верховної Ради з інтеграції в Європейський Союз Іванна Климпуш-Цинцадзе, народний депутат України Сергій Рахманін, журналіст Віталій Портников, директор Київського безпекового форуму Данило Лубківський.
В рамках дискусії також виступлять: cпецпредставник генерального секретаря НАТО і заступник помічника генсека Альянсу з політичних питань Джеймс Аппатурай, держсекретар США в 2005-2009 роках Кондоліза Райс, верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних Сил НАТО в Європі в 2013-2016 роках генерал Філіп Брідлав, посол Литовської Республіки в США в 2010-2015 роках і депутат Литовського Сейму Жигімантас Павіліоніс, глава представництва НАТО в Україні Олександр Винников, директорка Центру інформації та документації НАТО в Україні Вінета Клейне, а також представники Атлантичної ради.
Раніше в рамках Київського безпекового форуму українські та американські політики і громадські діячі представили документ 12 пунктів стратегічного партнерства між Сполученими Штатами і Україною з рекомендаціями щодо формування порядку денного двох держав.
У форумі беруть участь десятки українських та іноземних політиків, а також дипломати, експерти і молоді професіонали з України та Грузії.
Учасники події звернуться до держав-членів НАТО з закликом підтримати вступ України і Грузії в Альянс.
Серед українських учасників форуму - п'ятий президент України Петро Порошенко, глава Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк, заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк, віцепрем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина, глава Комітету Верховної Ради з інтеграції в Європейський Союз Іванна Климпуш-Цинцадзе, народний депутат України Сергій Рахманін, журналіст Віталій Портников, директор Київського безпекового форуму Данило Лубківський.
В рамках дискусії також виступлять: cпецпредставник генерального секретаря НАТО і заступник помічника генсека Альянсу з політичних питань Джеймс Аппатурай, держсекретар США в 2005-2009 роках Кондоліза Райс, верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних Сил НАТО в Європі в 2013-2016 роках генерал Філіп Брідлав, посол Литовської Республіки в США в 2010-2015 роках і депутат Литовського Сейму Жигімантас Павіліоніс, глава представництва НАТО в Україні Олександр Винников, директорка Центру інформації та документації НАТО в Україні Вінета Клейне, а також представники Атлантичної ради.
Раніше в рамках Київського безпекового форуму українські та американські політики і громадські діячі представили документ 12 пунктів стратегічного партнерства між Сполученими Штатами і Україною з рекомендаціями щодо формування порядку денного двох держав.
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