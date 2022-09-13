У Києві презентували рекомендації щодо гарантій безпеки для України

Глава Офісу президента Андрій Єрмак та екс-генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен презентували у Києві рекомендації щодо гарантій безпеки для України.
Про це у вівторок, 13 вересня, повідомляє прес-служба глави держави.
У ньому наголошується, що у рекомендаціях міститься заклик до створення Київського договору безпеки – спільного документа про стратегічне партнерство, який об'єднає Україну та держави, які гарантують її безпеку.
У ВП зазначають, що зазначені рекомендації мають на увазі багаторівневий підхід до гарантій.
У ВП зазначають, що зазначені рекомендації мають на увазі багаторівневий підхід до гарантій.
Пропоновані рекомендації передбачають:
- Україні потрібні ресурси для утримання потужних ЗСУ, здатних протистояти збройним силам та іншим воєнізованим формуванням Росії.
- Багаторічні стабільні інвестиції в оборонно-промислову базу України, передачу зброї та розвідувальну підтримку з боку союзників, інтенсивні тренувальні місії та спільні навчання під егідою ЄС та НАТО.
- Гарантії безпеки повинні визначати низку зобов'язань, взятих групою гарантів разом із Україною.. Гарантії мають бути політично та юридично обов'язковими для виконання.
- Договір об'єднає основну групу країн-союзників та України. Ця група держав-гарантів може складатися зі США, Великобританії, Канади, Польщі, Італії, Німеччини, Франції, Австралії, Туреччини, а також із країн Північної Європи та Балтії, Центральної та Східної Європи.
- Пакет гарантій містить як превентивні заходи, так і заходи, які мають бути вжиті негайно у разі нового зазіхання на суверенітет та територіальну цілісність України.
- Структура договору передбачає повноцінний санкційний пакет проти країни-агресора, а також може містити додаткові компоненти, наприклад угоди про забезпечення сучасними системами ППО/ПРО, регіональні угоди про безпеку в Чорному морі тощо.
Гарантії безпеки не замінюють прагнення України вступити до НАТО.
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