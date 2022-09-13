У Києві презентували рекомендації щодо гарантій безпеки для України

15:40 13 вересня Київ, Україна

Глава Офісу президента Андрій Єрмак та екс-генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен презентували у Києві рекомендації щодо гарантій безпеки для України.

Про це у вівторок, 13 вересня, повідомляє прес-служба глави держави.

"Над підготовкою рекомендацій працювала експертна група, до складу якої увійшли фахівці з усього демократичного світу, зокрема колишні прем'єр-міністри, міністри, інші чиновники, а також науковці", - йдеться у повідомленні.

У ньому наголошується, що у рекомендаціях міститься заклик до створення Київського договору безпеки – спільного документа про стратегічне партнерство, який об'єднає Україну та держави, які гарантують її безпеку.



У ВП зазначають, що зазначені рекомендації мають на увазі багаторівневий підхід до гарантій.

"Очікується, що основна група союзників візьме на себе чіткі зобов'язання щодо підтримки Збройних сил України, а ширша група надасть невійськові гарантії, побудовані навколо санкційних механізмів", - наголошують в Офісі президента.

"Прийняття цих рекомендацій дасть потужний сигнал Володимиру Путіну. Це продемонструє, що наша відданість Україні не похитнеться, що його війна марна. Це дало б сигнал українському народу, що ми віддано підтримуємо незалежність та суверенітет України стільки, скільки це потрібно. Зробити це правильно означає закласти новий наріжний камінь європейської безпеки. Якщо цього не зробити, це означає загострення кризи на європейській землі», – заявив Фог Расмуссен.



Пропоновані рекомендації передбачають:

Україні потрібні ресурси для утримання потужних ЗСУ, здатних протистояти збройним силам та іншим воєнізованим формуванням Росії.

Багаторічні стабільні інвестиції в оборонно-промислову базу України, передачу зброї та розвідувальну підтримку з боку союзників, інтенсивні тренувальні місії та спільні навчання під егідою ЄС та НАТО.

Гарантії безпеки повинні визначати низку зобов'язань, взятих групою гарантів разом із Україною.. Гарантії мають бути політично та юридично обов'язковими для виконання.

Договір об'єднає основну групу країн-союзників та України. Ця група держав-гарантів може складатися зі США, Великобританії, Канади, Польщі, Італії, Німеччини, Франції, Австралії, Туреччини, а також із країн Північної Європи та Балтії, Центральної та Східної Європи.

Пакет гарантій містить як превентивні заходи, так і заходи, які мають бути вжиті негайно у разі нового зазіхання на суверенітет та територіальну цілісність України.

Структура договору передбачає повноцінний санкційний пакет проти країни-агресора, а також може містити додаткові компоненти, наприклад угоди про забезпечення сучасними системами ППО/ПРО, регіональні угоди про безпеку в Чорному морі тощо.

Гарантії безпеки не замінюють прагнення України вступити до НАТО.