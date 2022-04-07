У Києві підприємці вийшли на акцію протесту проти нових правил розміщення МАФів

12:59 08 липня Київ, Україна

Представники малого бізнесу зібралися під Київрадою на акцію протесту проти нових правил розміщення об'єктів торгівлі в столиці. Підприємці наполягають на розробці нових правил за їхньої участі.



Мітингувальники вимагають не приймати нові правила, які були запропоновані радником столичного мера Дмитром Білоцерковцем. При цьому підприємці наполягають на розробці нових правил за їхньої участі.



Учасники акції тримають плакати: "Зеленський, захисти нас від Кличка", "Кличко + Білоцерківець = МАФова мафія", "Білоцерківець грабує наші сім'ї", "Малий бізнес проти Мафії Кличка" та інші.





Нагадаємо, сьогодні відбудеться пленарне засідання II сесії Київської міської ради. На порядку денному понад 500 питань, в тому числі проєкт рішення Київської міської ради "Про деякі питання розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в м. Київ" та проєкт рішення "Про затвердження зон розміщення на території міста тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в м. Київ, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, об'єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі та інших об'єктів торгівлі", проти яких активно виступають представники малого бізнесу.