У Києві обговорили план майбутніх відносин України та Білорусі після Перемоги

18:24 08 лютого Київ, Україна

Сьогодні, 8 лютого, у Києві пройшов круглий стіл «Білоруська Платформа: публічна розмова про майбутнє», під час якого громадські активісти, політичні діячі, історики та політологи обговорили майбутнє українсько-білоруських відносин.

Організатором круглого столу виступила Громадська організація "Агентство розвитку демократії та інформаційних свобод".

У ньому взяли участь:

Олексій Францкевич – білоруський громадський діяч, керівник Благодійного фонду «Вільна Білорусь»;

Андрій Шеучик – представник штабу Полку Кастуся Калиновського;

Ігор Тишкевич – білоруський аналітик, експерт Українського інституту майбутнього;

Олександр Добровольський – білоруський політичний експерт, радник Світлани Тихановської;

Олена Гергель – дружина загиблого в Україні Василя «Сябро» Парфєнкова, білоруського політв'язня, ветерана АТО, 26.06.2022 загинув під Лисичанськом у бою з російськими загарбниками;

Павло Шарапін – білоруський волонтер та меценат, який з 2008 року проживає в Україні;

Ірина Лукашенко – білоруська волонтерка, з 2021 року перебуває в Україні;

Соломія Бобровська – український громадський та політичний діяч, Народний депутат України IX-го скликання;

Олесь Доній – український політик, громадський та культурний діяч. Народний депутат України VI та VII скликань. Глава Центру досліджень політичних цінностей;

Іван Фурсенко – український політичний діяч, член Комітету регіонів Україна-Білорусь;

Олександр Макобрій – начальник головного управління з інформаційної політики Міністерства культури та інформаційної політики України;

Олексій Третьяков-Гродзевич – головний спеціаліст відділу проектної роботи та моніторингу головного управління з інформаційної політики Міністерства культури та інформаційної політики України;

Павло Гай-Нижник – український історик, громадсько-політичний діяч. доктор історичних наук, академік Української академії наук, академік Академії політичних наук України;

Євген Магда – український політолог, керівник Інституту світової політики;

Дмитро Золотухін – експерт із питань інформаційних воєн, колишній заступник Міністра інформаційної політики України, засновник Інституту постінформаційного суспільства;

Максим Плешко – український політолог, кандидат філософських наук; Центр Білоруських Комунікацій; Олексій Толкачов – український ідеолог, засновник Благодійного Фонду "Мрійлива Країна";

Юрій Федоренко – керівник Агентства розвитку демократії та інформаційних свобод;

Денис Урбанович - білоруський громадський діяч, лідер організації «Молодий Фронт», боєць Полку Кастуся Калиновського;

Олена Подолян – психотерапевт, директор громадської організації "Форпост".

Учасники круглого столу обговорили, що потрібно робити українцям та білорусам, щоб Білорусь не стала джерелом загроз національній безпеці, а також чи можуть Україна та Білорусь повернутися до добросусідства та за яких умов. Зокрема, які кроки для цього може

зробити офіційний Київ.

У полку Калиновського чекають від України документа про майбутні відносини з Білоруссю



Білорусь та Україну пов'язує не лише те, що територія північного сусіда використовується країною-агресором для постійних обстрілів нашої держави.. Не варто також забувати і про те, що багато білорусів сьогодні допомагають боротися проти загарбницької війни Росії, а більшість народу Білорусі не підтримує російську агресію.



Однак, незважаючи на це, в Україні не існує плану майбутніх відносин двох держав після Перемоги.. На цьому наголосили і спікери на круглому столі "Білоруська Платформа: публічна розмова про майбутнє".

Зокрема, представник штабу Полку імені Кастуся Калиновського Андрій Шеучик наголосив, що сьогодні білоруси допомагають Україні повернути її територіальну цілісність, проте не можуть ніяк впливати на майбутні відносини держав і висловлювати свою думку щодо цього. Все тому, що поки що немає стратегії з української сторони щодо майбутніх відносин країн.

"Поки ми воюємо, поки ми вчимося, поки ми маємо певні надії, але у нас немає жодної стратегії, немає жодного рядка, ні слова про те, що робитиме Україна з Білоруссю. Цього нема. У нас має бути план. І якщо цього плану немає, про що можна говорити? Тобто ми не можемо ні коригувати, ні висловлювати свою думку щодо цього, тому що цього предмета немає", - підкреслив він.

Також представник штабу Полку імені Кастуся Каліновського наголосив, що над цим документом мають працювати всі: і політичні структури України, і активісти Білорусі.

"Коли дозволятиме час, можна виробити найбільш дієву стратегію у бік Білорусі. Що робити, як робити – це політична воля України, і ми, полк Калиновського, маємо з цим погодитись”, – сказав він.

Білоруський активіст Олексій Францкевич розповів, що ситуація у Білорусі стрімко змінилася після того, як росія почала використовувати її як плацдарм для нападу на Україну.. Раніше противники самопроголошеного президента Олександра Лукашенка ще раз

апелювали до керівництва Росії. Водночас це стало моветоном.

Вільні білоруси остаточно зрозуміли, що ідея союзної держави, яку так активно просував лукашенко, – це шлях до втрати державності.



Францкевич наголосив, що з лютого 2022 року Білорусь де-факто окупували іноземні війська, а білорусам обмежили пересування. У країні панує тотальний контроль та переслідування. Активіст зазначив, що Білорусь нагадує "Гулаг".



За словами Францкевича, якщо нічого не зробити, скоро москва дотисне лукашенка у питаннях спільної валюти та спільної армії. Далі гауляйтери лукашенки зможуть прибрати, а на його місце поставити "губернатора" із кремля.



Є два шляхи, щоб Білорусь перестала бути домініоном Російської імперії.

Францкевич зауважив, що є два шляхи, щоб Білорусь перестала бути домініоном Російської імперії.