У Києві розпочало роботу посольство Ірландії

10:37 08 червень Київ, Україна

Вперше в історії в столиці України розпочало роботу посольство Ірландії, що сприятиме активізації українсько-ірландського діалогу.

До цього ірландський посол в Празі працював в Україні за сумісництвом, повідомляє МЗС.

Напередодні заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар прийняв копії вірчих грамот від посла Ірландії з резиденцією в Україні Тереси Гілі. Боднар зазначив, що початок роботи посольства Ірландії в Києві сприятиме активізації українсько-ірландського діалогу.

"Призначення пані посла Ірландії в Україні з резиденцією в Києві сприятиме пожвавленню політичних контактів, нарощуванню обсягів торгівлі, зміцненню взаємодії між нашими громадянами. Сподіваємося на позитивні зрушення найближчим часом в спрощенні процедури отримання ірландських віз для громадян України", - підкреслив Боднар.

Також співрозмовники обговорили підготовку візиту міністра закордонних справ і оборони Ірландії Саймона Коуена в Україну в 2021 році.