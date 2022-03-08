У Києві розпочало роботу посольство Ірландії

Вперше в історії в столиці України розпочало роботу посольство Ірландії, що сприятиме активізації українсько-ірландського діалогу.
До цього ірландський посол в Празі працював в Україні за сумісництвом, повідомляє МЗС.
Напередодні заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар прийняв копії вірчих грамот від посла Ірландії з резиденцією в Україні Тереси Гілі. Боднар зазначив, що початок роботи посольства Ірландії в Києві сприятиме активізації українсько-ірландського діалогу.
Також співрозмовники обговорили підготовку візиту міністра закордонних справ і оборони Ірландії Саймона Коуена в Україну в 2021 році.
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