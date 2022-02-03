У Києві розпочалися переговори Джонсон-Зеленський. Відео

17:46 01 лютий Київ, Україна





Далі Зеленський та Джонсон проведуть переговори.



Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прилетів до України. Біля Маріїнського палацу його зустрів президент Володимир Зеленський.Далі Зеленський та Джонсон проведуть переговори.Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

«Почалася зустріч президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона, який перебуває в нашій країні з робочим візитом. Також під головуванням Володимира Зеленського та Бориса Джонсона відбудуться українсько-британські переговори», – йдеться у повідомленні.

Очікується, що після завершення переговорів президент України та прем'єр-міністр Великобританії проведуть брифінг із журналістами.



Українські політологи припускають, що під час розмови із Зеленським Джонсон порушить питання про п'ятого президента України Петра Порошенка. Колишній посол Сполученого Королівства в Києві Тімоті Барроу, який впливає на формування політики щодо України у британському МЗС, є прихильником Порошенка. Це вплинуло на сприйняття Лондоном того, що відбувається в Україні, а також на тематику переговорів Джонсона з Зеленським.



Нагадаємо, глава уряду Великої Британії Борис Джонсон прибув до Києва з офіційним візитом. Літак із британським прем'єром сів в аеропорту Бориспіль приблизно о 16:15.



Програма візиту Бориса Джонсона:

зустріч із президентом України щодо обговорення російської ескалації;

оголошення про надання Україні допомоги на $118 млн.

Після візиту в Україну глава британського уряду має намір провести телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб закликати його до деескалації ситуації навколо України.