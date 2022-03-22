У Києві розпочалася зустріч глави України з президенткою Грузії

11:46 23 червня Київ, Україна

На площі біля Маріїнського палацу розпочалася урочиста церемонія зустрічі глави України Володимира Зеленського з президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі.



Про це повідомив Офіс Президента 23 червня.

На початку церемонії пролунали гімни двох країн, після чого Зеленський і Зурабішвілі оглянули стрій воїнів почесної варти України. Президентка Грузії звернулася до почесного караулу офіційним привітанням ЗСУ: "Слава Україні!".



Президенти також привіталися з офіційними делегаціями двох країн.



На 12:40 заплановано спілкування з представниками ЗМІ.

В рамках візиту Зурабішвілі також зустрінеться з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим.