У Києві заарештували активи на 4 мільярди нафтогазового підприємства з Білорусі

15:20 16 червня Київ, Україна

Суд заарештував активи у вигляді статутного капіталу та майно білоруського підприємства.

Арешт був накладений за клопотанням прокурорів Подільської окружної прокуратури Києва. Так, заарештовано корпоративні права підприємства-резидента РБ у вигляді статутного капіталу у розмірі майже 1 млрд. грн., а також нерухоме та рухоме майно підприємства вартістю 3 млрд. грн.. грн. Далі це майно планується передати до управління АРМА.



За даними слідства, на території України функціонує білоруське підприємство, яке надає послуги у сфері видобутку нафти та природного газу. У своїй діяльності воно використовує обладнання Республіканського унітарного підприємства "Білоруснафта". Правоохоронці припускають, що підприємство могло сприяти Росії під час підготовки та проведення агресивної війни проти України.



Відносно підприємства відкрито кримінальне провадження за фактами фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України та зловживання повноваженнями юридичною особою.