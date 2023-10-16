До Києва прибула спецпредставниця США з відновлення України

12:05 16 жовтня Київ, Україна

Спецпредставниця Сполучених Штатів з економічного відновлення України Пенні Пріцкер сьогодні, 16 жовтня, прибула до Києва.
 
Про це в соцмережі X (раніше Twitter) повідомила посол США в Україні Бріджіт Брінк.
"Я рада вітати Пенні Пріцкер у Києві", - йдеться у повідомленні Брінк.
Це перший візит Пріцкер до України з моменту призначення на цю посаду в середині вересня 2023 року.

Раніше вона вже приїжджала до Києва як міністр торгівлі для оголошення надання Україні кредиту $1 млрд. Крім того, Пріцкер побувала у селі Великі Пріцьки в Київській області, звідки родом її предки.