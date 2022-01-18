До Києва прибула делегація американського Конгресу

15:36 17 січень Київ, Україна

Візит великої конгресної делегації є "проявом двопартійної підтримки України з боку США перед російською агресією".

Про це заявив член делегації Кріс Мерфі.

"Радий вітати двопартійну делегацію Конгресу США на чолі з сенатором Робом Портманом та сенаторами Крісом Мерфі, Джин Шагін, Емі Клобучар, Річардом Блументалем, Роджером Вікером. Цей своєчасний візит зміцнює стратегічне партнерство Україна-США, сприяє стримуванню агресії РФ", - заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

Перед візитом в Україну від низки американських політиків-членів делегації пролунали заяви на підтримку України. Так, напередодні в інтерв'ю Fox News, сенатор Роджер Вікер нагадав слова колишнього президента США Рональда Рейгана про те, що СРСР був "імперією зла". Вікер звинуватив Путіна у спробі "відновити цю імперію зла, яку засуджував Рейган" і закликав протистояти Путіну у таких зусиллях.



Перед візитом в Україну сенаторка Джин Шагін зазначила, що обидві партії США підтримують запровадження санкцій проти Росії у разі подальшої агресії щодо України. Шагін зазначила, що "такі санкції будуть більш далекоглядними, ніж будь-що, що ми бачили щодо Росії на сьогодні".



Після брифінгу в американському посольстві делегація провела зустріч із Кулебою, де обговорила те, "як Конгрес може допомогти Україні у разі подальшої російської агресії", повідомив Мерфі.