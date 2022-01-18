До Києва прибула делегація американського Конгресу

Візит великої конгресної делегації є "проявом двопартійної підтримки України з боку США перед російською агресією".
Про це заявив член делегації Кріс Мерфі.
Перед візитом в Україну від низки американських політиків-членів делегації пролунали заяви на підтримку України. Так, напередодні в інтерв'ю Fox News, сенатор Роджер Вікер нагадав слова колишнього президента США Рональда Рейгана про те, що СРСР був "імперією зла". Вікер звинуватив Путіна у спробі "відновити цю імперію зла, яку засуджував Рейган" і закликав протистояти Путіну у таких зусиллях.
Перед візитом в Україну сенаторка Джин Шагін зазначила, що обидві партії США підтримують запровадження санкцій проти Росії у разі подальшої агресії щодо України. Шагін зазначила, що "такі санкції будуть більш далекоглядними, ніж будь-що, що ми бачили щодо Росії на сьогодні".
Після брифінгу в американському посольстві делегація провела зустріч із Кулебою, де обговорила те, "як Конгрес може допомогти Україні у разі подальшої російської агресії", повідомив Мерфі.
Перед візитом в Україну сенаторка Джин Шагін зазначила, що обидві партії США підтримують запровадження санкцій проти Росії у разі подальшої агресії щодо України. Шагін зазначила, що "такі санкції будуть більш далекоглядними, ніж будь-що, що ми бачили щодо Росії на сьогодні".
Після брифінгу в американському посольстві делегація провела зустріч із Кулебою, де обговорила те, "як Конгрес може допомогти Україні у разі подальшої російської агресії", повідомив Мерфі.
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