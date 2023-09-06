До Києва прибув держсекретар США Ентоні Блінкен

11:03 06 вересня Київ, Україна

Держсекретар США Ентоні Блінкен приїхав до Києва. Його візит офіційно не анонсувався.

Напередодні з дипломатичних джерел журналістам стало відомо, що урядовець планує відвідати Україну.



Це вже третій візит Блінкена до України. Востаннє неоголошений візит Блінкена до України відбувся рік тому – у вересні 2022 року. У квітні 2022 року Блінкен відвідав Київ разом із міністром оборони США Ллойдом Остіном.