До Києва відвідав прем'єр-міністр Чехії

У понеділок, 31 жовтня, прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала прибув з візитом в Україну.



Про це він повідомив на своїй сторінці у Twitter.

"Ми в Києві, який сьогодні вранці також зазнав російських ракетних обстрілів. У нас є низка переговорів з українськими друзями. Я вірю, що вони принесуть конкретні результати. Українці воюють не лише за свою країну, а й за всю Європу", - написав Фіала, додавши, що підтримка України має тривати.