У Керчі знищено російський корабель-носій крилатих ракет Калібр

09:26 05 листопада Київ, Україна

Як повідомлялося раніше, українські пілоти тактичної авіації успішно вдарили французькими крилатими ракетами SCALP-EG з інфраструктури суднобудівного заводу Затока у тимчасово окупованій Керчі.

І ось, сьогодні, 5 листопада, командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук підтвердив, що в Криму знищено один із найсучасніших кораблів ЧФ Росії – носій крилатих ракет Калібр. Про це він написав у Telegram.

"Підтверджую", - коротко написав він.

Раніше Олещук повідомив, що це саме українські пілоти завдали авіаудари з інфраструктури суднобудівного заводу "Затока в Керчі".. Але тоді не було відомо, чи корабель знищено.

Тим часом російські паблики в соцмережах повідомили, що йдеться про малий ракетний корабель Аскольда, який готувався до того, щоб повноцінно стати в дію.. Росіяни встигли спустити Аскольд на воду, але він більше нікуди не попливе.

А Міноборони Росії визнало, що в результаті попадання крилатої ракети противника "зазнав ушкодження" корабель, що знаходився на заводі.