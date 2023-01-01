Напередодні Нового року українські захисники відбили атаки ворога у двох областях - Генштаб

Минулої доби Сили оборони України відбили атаки ворога в районах дев'яти населених пунктів. Про це йдеться в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ.
Йдеться про настання окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка, Майданчик та Білогорівка Луганської області та Соледар, Бахмутське, Бахмут, Озарянівка, Мар'їнка та Перемога – Донецької.
Загалом за цю добу постраждала громадянська інфраструктура близько десятка областей.
Також у Генштабі наголосили, що загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України та закликали громадян бути гранично обережними.
Нагадаємо, Сили протиповітряної оборони над Києвом знищили в новорічну ніч 23 ворожі цілі.
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