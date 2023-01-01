Напередодні Нового року українські захисники відбили атаки ворога у двох областях - Генштаб

09:02 01 січня Київ, Україна

Минулої доби Сили оборони України відбили атаки ворога в районах дев'яти населених пунктів. Про це йдеться в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ.

Йдеться про настання окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка, Майданчик та Білогорівка Луганської області та Соледар, Бахмутське, Бахмут, Озарянівка, Мар'їнка та Перемога – Донецької.

"За минулу добу противник завдав 31 ракетного та 12 авіаційних ударів і здійснив понад 70 обстрілів з РСЗВ. Постраждала цивільна інфраструктура Чернігівської, Сумської, Київської, Хмельницької, Донецької, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей. Інформація про жертв серед громадянського населення уточнюється. Крім того, ворог запустив 13 іранських ударних БПЛА "Шахед-136". Усіх їх знищено Силами оборони України", - сказано в повідомленні.

Загалом за цю добу постраждала громадянська інфраструктура близько десятка областей.

Також у Генштабі наголосили, що загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України та закликали громадян бути гранично обережними.

Нагадаємо, Сили протиповітряної оборони над Києвом знищили в новорічну ніч 23 ворожі цілі.