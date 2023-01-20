У яких регіонах України рашисти найбільше вчинили насильства

18:59 20 січня Київ, Україна

За даними прокуратури та Нацполіції, зафіксовано вже 155 випадків сексуального насильства, скоєного окупантами, найбільше - в Херсонській та Київській областях.



Про це повідомляють в Офісі Генпрокурора України.



Як зазначила керівник профільного управління Офісу Генпрокурора Ірина Діденко, насправді кількість таких фактів є значно більшою, йдеться про випадки, коли постраждалі готові свідчити вже зараз.