У яких регіонах України рашисти найбільше вчинили насильства

18:59 20 січня Київ, Україна

За даними прокуратури та Нацполіції, зафіксовано вже 155 випадків сексуального насильства, скоєного окупантами, найбільше - в Херсонській та Київській областях.

Про це повідомляють в Офісі Генпрокурора України.

Як зазначила керівник профільного управління Офісу Генпрокурора Ірина Діденко, насправді кількість таких фактів є значно більшою, йдеться про випадки, коли постраждалі готові свідчити вже зараз.