У яких областях та коли пройдуть вирішальні та важкі бої - ГУР

10:54 22 січня Київ, Україна

Вирішальним моментом у війні України з росією стане весна та початок літа поточного року. Після цього етапу можна буде говорити про строки закінчення війни. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю Delfi.ee.

"Весна та початок літа будуть вирішальними у війні. Якщо великий наступ Росії, запланований на цей час, провалиться, це стане крахом Росії і путіна", - заявив Скибицький.

При цьому він зазначив, що новий напад росіян на Київ із Білорусі малоймовірний, як і активні бойові дії на півдні України, оскільки окупантів більше хвилює Крим.

"Коли весна та початок літа будуть позаду, можливо, ми зможемо почати говорити про закінчення війни", - сказав Скибицький.

Втім, на уточнююче запитання журналіста, якою є ймовірність того, що війна закінчиться 2023 року, представник розвідки порекомендував "не заглядати так далеко".

"Ми повинні пройти перший етап - весну та початок літа. Ми бачимо, до чого веде ця війна: змінилося російське військове керівництво, закінчився перший етап мобілізації, російська армія перегруповується", - додав Скібіцький.

Також, за його словами, головне поле бою, де відбуватимуться вирішальні та важкі бої, буде зосереджено у двох областях. Донецькій та Луганській, які росіяни намагаються повністю окупувати.

"Наша оцінка проста: основна активність російської армії розгортатиметься на Донецькому та Луганському напрямках. Вони не змогли виконати своє головне завдання, з якого розпочинали так звану "спеціальну військову операцію" - повну окупацію Донецької та Луганської областей. Приблизно у лютому-березні будуть бої за ці області, росіяни намагатимуться взяти під свій контроль Куп'янськ, Сватове, Кремінну у напрямку Харківської області", - розповів Скибицький.

Він наголосив, що головне поле бою буде на Донбасі, це підтверджують бої за Бахмут та Соледар.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков висловив упевненість, що після ще кількох навіть невеликих перемог ЗСУ на фронті росіяни почнуть тікати.