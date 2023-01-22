У яких областях та коли пройдуть вирішальні та важкі бої - ГУР

Вирішальним моментом у війні України з росією стане весна та початок літа поточного року. Після цього етапу можна буде говорити про строки закінчення війни. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю Delfi.ee.
При цьому він зазначив, що новий напад росіян на Київ із Білорусі малоймовірний, як і активні бойові дії на півдні України, оскільки окупантів більше хвилює Крим.
Втім, на уточнююче запитання журналіста, якою є ймовірність того, що війна закінчиться 2023 року, представник розвідки порекомендував "не заглядати так далеко".
Також, за його словами, головне поле бою, де відбуватимуться вирішальні та важкі бої, буде зосереджено у двох областях. Донецькій та Луганській, які росіяни намагаються повністю окупувати.
Він наголосив, що головне поле бою буде на Донбасі, це підтверджують бої за Бахмут та Соледар.
Раніше міністр оборони України Олексій Резніков висловив упевненість, що після ще кількох навіть невеликих перемог ЗСУ на фронті росіяни почнуть тікати.
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