Як гуманітарну підтримку Австрія виділила Україні 1,5 млн євро

08:00 29 березень Київ, Україна

Як фінансову допомогу Україні для реалізації гуманітарних проєктів, уряд Австрії прийняв рішення про виділення 1,5 млн євро.

Про це заявив міністр закордонних справ республіки Олександр Шалленберг під час виступу в Національній раді в понеділок, 29 березня.



Відзначається, що кошти будуть спрямовані в австрійський Фонд іноземних катастроф (AKF), після чого одна з неурядових організацій передасть їх українській владі для фінансування гуманітарних проєктів на тлі триваючого збройного конфлікту на Донбасі.



"Півтора мільйона євро підуть в Україну. Ми не повинні забувати: Україна є і буде найбільшою проблемою на європейському континенті. Про це не слід забувати", - заявив глава МЗС.



Також під час виступу Шалленберг назвав нашу країну "гарячою точкою", яка знаходиться в безпосередній близькості від Австрії.



За даними агентства, з початку цього року влада Австрії виділила в AKF 13,5 мільйона євро. З них сім мільйонів направляються на проєкти в таких африканських країнах, як Ефіопія, Уганда, Мозамбік і Буркіна-Фасо. Ще 2,5 мільйона євро підуть до Лівану і Йорданії для допомоги сирійським біженцям.



Раніше Німеччина вирішила надати 10 мільйонів євро допомоги на розвиток соцпослуг і для боротьби з пандемією коронавірусу жителям Донбасу.