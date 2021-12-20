У Кабміні розповіли про скасування переведення міністерств в регіони

17:42 31 березень Київ, Україна

Спеціально для органів виконавчої влади в регіонах будуть створені нові відомства. Органи, що існують в Києві, переносити не будуть.



Про це розповів міністр Кабінету Міністрів Про це розповів міністр Кабінету Міністрів Олег Немчинов

"Можемо говорити про те, що, наприклад, недавно створені органи, які не забезпечені приміщеннями, кадровим потенціалом в Києві, можуть бути розміщені з самого початку в регіональних центрах, де буде такий стимул для розвитку як регіону, так і підготовки місцевих кадрів з використанням їх на державній службі, ефективного управління", - сказав Немчинов.

За його словами, щоб почати це, треба, щоб Верховна Рада прийняла напрацьований урядом законопроєкт про зміни до закону про Кабінет Міністрів. "Ми готові будемо перейти до конкретної дорожньої карти після внесення змін до закону про Кабінет Міністрів. Це урядовий законопроєкт, який найближчим часом після розгляду уряду буде направлений до Верховної Ради. Ми припускаємо можливість приймати рішення про розміщення центральних органів виконавчої влади не тільки в Києві. Я думаю, що народні депутати підтримають таку пропозицію", - додав міністр.



Чиновник зазначив, що такі ініціативи втілюються в життя в рамках виконання пункту "Ефективне управління" програми діяльності Кабінету Міністрів, а також в рамках передвиборчої програми Володимира Зеленського, яка є одним з основних документів разом з програмою політичної партії "Слуга народу" для програми діяльності КМУ. "Відповідно, на виконання цього ми розробили концепцію, яку представили в експертному середовищі", - сказав Немчинов.



Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запропонував ввести деконцентрацію центральних органів виконавчої влади - тобто переміщення центральних органів виконавчої влади з Києва в регіони (обласні центри або центри територіальних громад) - протягом найближчих двох років. Секретаріат уряду вже розробив пропозиції про те, куди, кому і як переїжджати.