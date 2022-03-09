У Кабміні розповіли про нову стратегію зовнішньої політики

15:12 09 червень Київ, Україна

Кабінет Міністрів оприлюднив прийняту Стратегію зовнішньополітичної діяльності українського уряду. У документі викладені ключові принципи політики України щодо Європейського Союзу, НАТО і Російської Федерації.

Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду.



У стратегії йдеться, що Євросоюз є одним з головних суб'єктів світової політики і ключовим партнером України в Європі. Тому повноправне членство України в ЄС є стратегічною метою держави.



Крім того, стратегічним курсом залишається і вступ в НАТО. На шляху до нього українська сторона має намір використовувати допомогу Альянсу для протидії агресії з боку Російської Федерації.



Також в документі йдеться, що головною метою України на російському напрямку в середньостроковій перспективі є припинення збройного конфлікту та повернення окупованих територій.