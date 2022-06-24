У Кабміні прогнозують: на членство України в ЄС може піти сім років

11:55 24 червня Київ, Україна

На повноцінний вступ України до Європейського Союзу може піти сім років.

 
Про це заявила в ефірі національного телемарафону гендиректор урядового офісу з координації євроінтеграції Наталія Форсюк.

Вона не бачить перешкод для членства України в ЄС, але пояснила, що процедура буде тривалою, зокрема, треба виконати рекомендації з висновку Єврокомісії. За її словами, за всіма умовами Україна має прогрес – їх треба виконати, а не починати щось заново.

Після цього країни ЄС мають підтримати відкриття переговорів з Україною, а Київ імплементувати законодавство Євросоюзу, що також є тривалою процедурою.
 
"Вважаю, що немає шансів вступити до ЄС у 2023 році.. Це неможливо процедурно, не тому, що Україна не впорається… За аналізом, сім років – це дуже добре. Я думаю, що треба виходити з цього… Раніше цього часу – дуже малоймовірно через ту величезну кількість законодавства, яку нам треба не тільки прийняти, а й імплементувати у наше повсякденне життя. Тобто ми маємо повністю жити за законами Європи – економічно, політично, судово. Це не може статися за рік", – пояснила вона.
 
Вона також зауважила, що статус кандидата в ЄС – це не обіцянка, але юридичне закріплення європейського майбутнього, за виконання бюрократичних процедур Україна стане повноцінним членом Євросоюзу.

Крім того, зазначила Форсюк, статус надає доступ до структурних фондів ЄС – фінансових інструментів, доступних лише країнам-кандидатам. За її словами, це не лише кредити, а й допомога на вигідніших умовах.