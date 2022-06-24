У Кабміні прогнозують: на членство України в ЄС може піти сім років

На повноцінний вступ України до Європейського Союзу може піти сім років.
Про це заявила в ефірі національного телемарафону гендиректор урядового офісу з координації євроінтеграції Наталія Форсюк.
Вона не бачить перешкод для членства України в ЄС, але пояснила, що процедура буде тривалою, зокрема, треба виконати рекомендації з висновку Єврокомісії. За її словами, за всіма умовами Україна має прогрес – їх треба виконати, а не починати щось заново.
Після цього країни ЄС мають підтримати відкриття переговорів з Україною, а Київ імплементувати законодавство Євросоюзу, що також є тривалою процедурою.
Вона не бачить перешкод для членства України в ЄС, але пояснила, що процедура буде тривалою, зокрема, треба виконати рекомендації з висновку Єврокомісії. За її словами, за всіма умовами Україна має прогрес – їх треба виконати, а не починати щось заново.
Після цього країни ЄС мають підтримати відкриття переговорів з Україною, а Київ імплементувати законодавство Євросоюзу, що також є тривалою процедурою.
Вона також зауважила, що статус кандидата в ЄС – це не обіцянка, але юридичне закріплення європейського майбутнього, за виконання бюрократичних процедур Україна стане повноцінним членом Євросоюзу.
Крім того, зазначила Форсюк, статус надає доступ до структурних фондів ЄС – фінансових інструментів, доступних лише країнам-кандидатам. За її словами, це не лише кредити, а й допомога на вигідніших умовах.
Крім того, зазначила Форсюк, статус надає доступ до структурних фондів ЄС – фінансових інструментів, доступних лише країнам-кандидатам. За її словами, це не лише кредити, а й допомога на вигідніших умовах.
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