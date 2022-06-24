У Кабміні прогнозують: на членство України в ЄС може піти сім років

"Вважаю, що немає шансів вступити до ЄС у 2023 році.. Це неможливо процедурно, не тому, що Україна не впорається… За аналізом, сім років – це дуже добре. Я думаю, що треба виходити з цього… Раніше цього часу – дуже малоймовірно через ту величезну кількість законодавства, яку нам треба не тільки прийняти, а й імплементувати у наше повсякденне життя. Тобто ми маємо повністю жити за законами Європи – економічно, політично, судово. Це не може статися за рік", – пояснила вона.