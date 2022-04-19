В Ізюмі окупанти примусово мобілізують чоловіків на війну з Україною

Російські військові примусово мобілізують для участі у війні проти України мешканців тимчасово окупованого Ізюму Харківської області.
Про це повідомила Уповноважена з прав людини Людмила Денісова.
За її інформацією, тепер проходження через блокпост чоловікам дозволяється лише за наявності військового квитка.. Чоловіків почали агітувати вступати до лав “народної міліції”.
Омбудсман також повідомила, що російські військові вриваються до будинків мешканців Ізюма: шукають ветеранів АТО та громадських активістів.
Денисова нагадала, що примусова мобілізація на тимчасово окупованих територіях РФ є порушенням статті 51 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.. Вона суворо забороняє окупаційній державі змушувати осіб, які перебувають під захистом, тобто тих, хто опиняється під владою сторони конфлікту або окупаційної держави, громадянами яких вони не є, служити в її збройних чи допоміжних силах.
Раніше про те, що через відсутність людських ресурсів загарбники намагаються долучити до бойових дій місцевих жителів тимчасово захоплених територій, повідомляла також прес-служба Генштабу Міноборони України.
Про це повідомила Уповноважена з прав людини Людмила Денісова.
За її інформацією, тепер проходження через блокпост чоловікам дозволяється лише за наявності військового квитка.. Чоловіків почали агітувати вступати до лав “народної міліції”.
Омбудсман також повідомила, що російські військові вриваються до будинків мешканців Ізюма: шукають ветеранів АТО та громадських активістів.
Денисова нагадала, що примусова мобілізація на тимчасово окупованих територіях РФ є порушенням статті 51 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.. Вона суворо забороняє окупаційній державі змушувати осіб, які перебувають під захистом, тобто тих, хто опиняється під владою сторони конфлікту або окупаційної держави, громадянами яких вони не є, служити в її збройних чи допоміжних силах.
Раніше про те, що через відсутність людських ресурсів загарбники намагаються долучити до бойових дій місцевих жителів тимчасово захоплених територій, повідомляла також прес-служба Генштабу Міноборони України.
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