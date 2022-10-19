В Ізраїлі міністр оборони та лідер опозиції не хочуть продавати зброю Україні

14:43 19 жовтня Київ, Україна

В Ізраїлі міністр оборони Бенні Ганц та лідер опозиції Біньямін Нетаньяху висловили небажання змінювати політику Ізраїлю щодо постачання оборонної техніки в Україну.

Про це пише The Times of Israel.

"Ми не продаємо зброю Україні", - сказав Ганц ультраортодоксальній радіостанції "Коль Чай".

Він наголосив на гуманітарній допомозі, яку надає Ізраїль, і пообіцяв продовжувати такі поставки, пише видання. Ганц також наголосив, що Ізраїль раніше не продавав країні зброю.



В інтерв'ю MSNBC у вівторок, 18 жовтня, Нетаньяху "високо оцінив "розважливий" підхід коаліційного уряду до України, підкресливши прийняття Ізраїлем біженців та інші гуманітарні ініціативи", пише The Times of Israel. Нетаньяху також розповів про занепокоєння Ізраїлю щодо продажу зброї Україні.



За словами посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука, на початку тижня Ганц несподівано скасував довгоочікувану розмову зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим без жодних пояснень, пише видання. Корнійчук додав, що Україна розчарована цим кроком.



Водночас, за повідомленнями кількох єврейських ЗМІ, прем'єр-міністр Яїр Лапід та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба планують поговорити телефоном у четвер, 20 жовтня.