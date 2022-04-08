В Ізмаїлі на користь ЗСУ вилучено російські кораблі

08:12 08 квітня Київ, Україна

Російські кораблі на сьогодні на судноремонтному заводі в місті Ізмаїл незабаром будуть примусово вилучені на користь України.



Про це у вечірньому відеозверненні у телеграм-каналі повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.



"Щодо кораблів під російським прапором, які зараз знаходяться на судноремонтному заводі в місті Ізмаїл. Незабаром Кабінетом Міністрів буде ухвалено рішення про примусове вилучення цих кораблів на користь України", - сказав керівник ОВА.



Крім того, Марченко повідомив, що в області ведеться робота щодо заборони та відключення від ефіру рашистських каналів, що транслюються через супутник на півдні України. "Ми не допустимо ворожої пропаганди та роботи ворожої розвідки в Одещині", - наголосив Марченко.



Він також нагадав, що наближається День визволення Одеси від фашистських загарбників та закликав одеситів не збиратися масово біля пам'ятних місць на честь визволителів міста.