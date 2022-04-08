В Ізмаїлі на користь ЗСУ вилучено російські кораблі

Російські кораблі на сьогодні на судноремонтному заводі в місті Ізмаїл незабаром будуть примусово вилучені на користь України.
Про це у вечірньому відеозверненні у телеграм-каналі повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.
"Щодо кораблів під російським прапором, які зараз знаходяться на судноремонтному заводі в місті Ізмаїл. Незабаром Кабінетом Міністрів буде ухвалено рішення про примусове вилучення цих кораблів на користь України", - сказав керівник ОВА.
Крім того, Марченко повідомив, що в області ведеться робота щодо заборони та відключення від ефіру рашистських каналів, що транслюються через супутник на півдні України. "Ми не допустимо ворожої пропаганди та роботи ворожої розвідки в Одещині", - наголосив Марченко.
Він також нагадав, що наближається День визволення Одеси від фашистських загарбників та закликав одеситів не збиратися масово біля пам'ятних місць на честь визволителів міста.
Про це у вечірньому відеозверненні у телеграм-каналі повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.
"Щодо кораблів під російським прапором, які зараз знаходяться на судноремонтному заводі в місті Ізмаїл. Незабаром Кабінетом Міністрів буде ухвалено рішення про примусове вилучення цих кораблів на користь України", - сказав керівник ОВА.
Крім того, Марченко повідомив, що в області ведеться робота щодо заборони та відключення від ефіру рашистських каналів, що транслюються через супутник на півдні України. "Ми не допустимо ворожої пропаганди та роботи ворожої розвідки в Одещині", - наголосив Марченко.
Він також нагадав, що наближається День визволення Одеси від фашистських загарбників та закликав одеситів не збиратися масово біля пам'ятних місць на честь визволителів міста.
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