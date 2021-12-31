У Виборчий кодекс можуть внести зміни

16:59 18 серпень Київ, Україна

Відбулася зустріч голови МВС і голови ЦВК за участю Нацполіціі і представників ОП, на порядку денному було питання внесення змін до виборчого законодавства.

Обговорювалися питання перегляду виборчого законодавства, усунення спроб незаконно вплинути на хід голосування в регіонах, а також посилення відповідальності для порушників.
 
Про це повідомляє відділ комунікації МВС у вівторок, 18 серпня.

В ході наради прийняли рішення винести на голосування до Верховної Ради зміни до Виборчого кодексу. Зокрема, мова йде про статтю, яка передбачає посилення відповідальності для виборців в разі надання недостовірних даних.

Як відзначили в МВС, такі випадки вже зафіксували в Одеській, Львівській, Житомирській та Харківській областях. За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, на такі випадки слід негайно реагувати і припиняти.
"Ці факти на контролі Національної поліції, яка буде приймати відповідні заходи для реагування. Ми не повинні допустити, щоб вони стали масовими могли вплинути на демократичне волевиявлення українців ", - сказав Аваков.