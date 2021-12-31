У Виборчий кодекс можуть внести зміни

16:59 18 серпень Київ, Україна

Відбулася зустріч голови МВС і голови ЦВК за участю Нацполіціі і представників ОП, на порядку денному було питання внесення змін до виборчого законодавства.



Обговорювалися питання перегляду виборчого законодавства, усунення спроб незаконно вплинути на хід голосування в регіонах, а також посилення відповідальності для порушників.

Про це повідомляє відділ комунікації МВС у вівторок, 18 серпня.



В ході наради прийняли рішення винести на голосування до Верховної Ради зміни до Виборчого кодексу. Зокрема, мова йде про статтю, яка передбачає посилення відповідальності для виборців в разі надання недостовірних даних.



Як відзначили в МВС, такі випадки вже зафіксували в Одеській, Львівській, Житомирській та Харківській областях. За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, на такі випадки слід негайно реагувати і припиняти.