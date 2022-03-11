У липні Україна та США можуть підписати низку документів у сфері безпеки

16:49 11 червень Київ, Україна

Візит глави України Володимира Зеленського в США має чіткий напрямок результативності, планується підписання низки документів у сфері безпеки.

Про це розповів заступник голови Офісу Президента Андрій Сибіга.



За його словами, у четвер, 10 червня, відбулося установче засідання робочої групи для підготовки поїздки глави держави до Вашингтона.

"Ми обговорили низку угод, які є в порядку денному і повинні бути підписані під час цього візиту. І частина цих угод стосується безпеки", - повідомив Сибіга.

Заступник голови ОП не став уточнювати зміст угод, зазначивши, що ще йдуть переговори.

"Документи в блоці безпеки і у військово-технічному співробітництві - на порядку денному. Але давайте ми це залишимо для двосторонніх переговорів і фіналізації відповідних домовленостей", - сказав Сибіга.

Він додав, що українська сторона ставить амбітні цілі. І що, попри невеликі терміни підготовки візиту, "всі необхідні підготовчі заходи будуть здійснені на належному рівні".