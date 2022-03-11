У липні Україна та США можуть підписати низку документів у сфері безпеки

Візит глави України Володимира Зеленського в США має чіткий напрямок результативності, планується підписання низки документів у сфері безпеки.
Про це розповів заступник голови Офісу Президента Андрій Сибіга.
За його словами, у четвер, 10 червня, відбулося установче засідання робочої групи для підготовки поїздки глави держави до Вашингтона.
За його словами, у четвер, 10 червня, відбулося установче засідання робочої групи для підготовки поїздки глави держави до Вашингтона.
Заступник голови ОП не став уточнювати зміст угод, зазначивши, що ще йдуть переговори.
Він додав, що українська сторона ставить амбітні цілі. І що, попри невеликі терміни підготовки візиту, "всі необхідні підготовчі заходи будуть здійснені на належному рівні".
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