В Італії заарештували віллу російського олігарха Мордашова вартістю 105 мільйонів євро

10:10 19 березня Київ, Україна

Італійська фінансова поліція відрапортувала про нове заарештоване майно російських олігархів. Йдеться про майно Олексія Мордашова, мільярдера, друга Путіна та власника ПАТ "Северсталь".

Пізніше інформацію підтвердили в офісі прем'єр-міністра Маріо Драгі, пише Reuters.



Операція була частиною західної кампанії щодо санкцій щодо багатих росіян, пов'язаних із президентом Володимиром Путіним. Арешти майна та рахунків розпочалися після того, як російські війська вторглися на територію України 24 лютого. 4 березня поліція конфіскувала його 65-метрову яхту "Lady M".



Яке саме майно на Сардинії було заарештовано, не повідомляється, але, ймовірно, йдеться про шикарну віллу в районі Холм Ромацціно та його околиці на узбережжі Коста-Смеральда.

Мордашов придбав віллу під назвою Rocky Ram за 105 мільйонів євро у італійського мультимільйонера Карло де Бенедетті, який очолює видавничу групу l'Espresso, яка випускає одну з найбільших газет Італії – La Repubblica.



Нагадаємо, раніше в Італії було заарештовано вілли російського телеведучого Володимира Соловйова та нерухомість олігарха Алішера Усманова.