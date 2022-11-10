В ISW вважають, що відведення військ росії через Дніпро навряд чи є пасткою

09:23 10 листопада Київ, Україна

Відхід російських військ з правого берега Дніпра на лівий навряд чи є пасткою, покликаною заманити українські війська в запеклий бій поблизу Херсона

Про це йдеться у аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

“Раніше в ISW спостерігали багато ознак того, що російські війська, військові та економічні активи та окупаційні елементи постійно відступають із західного берега через річку Дніпро, і російські офіційні особи готуються до відведення способом, який несумісний з кампанією з метою обдурити та заманити в пастку українські війська", - йдеться в аналітичному звіті.

За оцінками аналітиків, російське командування, безумовно, намагатиметься сповільнити український поступ, щоб підтримувати впорядкований відступ. Деякі сили можуть залишитись, щоб затримати українські війська у Херсоні.

"Але ці бої будуть засобом для виведення якнайбільшої кількості російських підрозділів у належному порядку", - додали у звіті.

Російські джерела зазначили, що відступ є природним наслідком цілеспрямованих та систематичних українських ударів. Вони коштували російському угрупованню на західному березі основних артерій постачання. Це поступово виснажило їхню загальну силу та можливості.



За даними ISW, російський інформаційний простір очікувано відреагував на заяву про вихід із Херсона різним ступенем гніву та занепокоєння. Декілька російських військових блогерів підкреслили, що відведення є природним наслідком систематичних провалів у російських військових та командних структурах, і представили відведення як неминучий результат політичних нюансів поза сферою військового контролю. Російські джерела також зазначали, що це велика поразка російських військ, оскільки вони втрачають територію, яку росія спробувала анексувати і називає "своєю власною".