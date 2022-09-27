У ISW вважають, що мобілізація, оголошена путіним, ніяк не вплине на перебіг війни

19:17 26 вересня Київ, Україна

В американському Інституті дослідження війни (ISW) вважають, що оголошена президентом країни-агресора мобілізація не вплине на перебіг війни.



Аналітики кажуть, що проблеми, які підривають зусилля путіна щодо мобілізації росіян, є настільки глибокими і фундаментальними, що він не зможе вирішити їх у найближчі місяці, а можливо, й роки.

"Ця мобілізація не вплине на хід війни у 2022 році і, ймовірно, не матиме драматичний вплив на здатність росії підтримувати нинішній рівень зусиль у 2023 році", - йдеться у звіті ISW.

Процес мобілізації в росії буде потворним, якість резервістів - низькою, а їхня мотивація воювати, ймовірно, ще гірша. Водночас наголошується, що система досить налагоджена, щоб військові комісари та інші російські чиновники могли знаходити людей та відправляти їх до навчальних частин, а потім на війну.