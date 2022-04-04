В історичному центрі Києва добудують скандальний готельний комплекс

18:22 09 листопада Київ, Україна





Про це йдеться в постанові апеляційного суду від 20 жовтня цього року.



Суд встановив, що 14 жовтня 2010 року інспекція ДАБК в Києві видала ТОВ «Маркон» дозвіл на будівництво готельного комплексу з закладами громадського харчування та паркінгом на Андріївському узвозі, 14-16.



Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю КМДА в січні 2018 року провів позапланову перевірку споруджуваного готелю, яка виявила порушення містобудівного законодавства. Серед іншого, в матеріалах науково-технічного супроводу була відсутня інформація про навколишні будинки, що підлягають обов'язковому моніторингу. Забудовнику видали приписи про усунення порушень до кінця лютого того ж року і тимчасово заборонили проводити будівельні роботи.



У травні 2018 року інспектори провели ще одну перевірку, яка встановила, що вимоги попереднього припису не були виконані. Забудовнику видали новий припис з вимогою усунути порушення до кінця червня. В результаті на початку червня столичний Департамент з питань ДАБК анулював дозвіл на будівництво готелю на Андріївському узвозі.



Не погодившись з таким рішенням, компанія «Маркон» звернулася до суду з вимогою визнати протиправними перевірки департаменту, скасувати всі розпорядження і наказ про анулювання дозволу на будівництво.



У червні 2020 року Окружний адмінсуд Києва відмовив компанії в задоволенні позову. Суд прийшов до висновку, що «Маркон» не виконав вимоги приписів Департаменту з питань ДАБК, а інспектори діяли правомірно.



Пізніше вже Апеляційний суд скасував рішення Окружного адмінсуду, визнавши протиправними розпорядження ДАБК від 29.05.2018 та наказ від 12.06.2018 про анулювання дозволу на будівництво. Апеляційний суд дійшов висновку, що правові підстави для призначення та проведення перевірки були, але інспектори порушили терміни її проведення. А значить, винесені в ході перевірок приписи і наказ не можуть бути визнані правомірними.



За рішенням суду скасовано наказ Департаменту ДАБК, який 12 липня 2018 року забороняв компанії «Маркон» проводити будівельні роботи в історичному центрі Києва на Андріївському узвозі.Про це йдеться в постанові апеляційного суду від 20 жовтня цього року.Суд встановив, що 14 жовтня 2010 року інспекція ДАБК в Києві видала ТОВ «Маркон» дозвіл на будівництво готельного комплексу з закладами громадського харчування та паркінгом на Андріївському узвозі, 14-16.Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю КМДА в січні 2018 року провів позапланову перевірку споруджуваного готелю, яка виявила порушення містобудівного законодавства. Серед іншого, в матеріалах науково-технічного супроводу була відсутня інформація про навколишні будинки, що підлягають обов'язковому моніторингу. Забудовнику видали приписи про усунення порушень до кінця лютого того ж року і тимчасово заборонили проводити будівельні роботи.У травні 2018 року інспектори провели ще одну перевірку, яка встановила, що вимоги попереднього припису не були виконані. Забудовнику видали новий припис з вимогою усунути порушення до кінця червня. В результаті на початку червня столичний Департамент з питань ДАБК анулював дозвіл на будівництво готелю на Андріївському узвозі.Не погодившись з таким рішенням, компанія «Маркон» звернулася до суду з вимогою визнати протиправними перевірки департаменту, скасувати всі розпорядження і наказ про анулювання дозволу на будівництво.У червні 2020 року Окружний адмінсуд Києва відмовив компанії в задоволенні позову. Суд прийшов до висновку, що «Маркон» не виконав вимоги приписів Департаменту з питань ДАБК, а інспектори діяли правомірно.Пізніше вже Апеляційний суд скасував рішення Окружного адмінсуду, визнавши протиправними розпорядження ДАБК від 29.05.2018 та наказ від 12.06.2018 про анулювання дозволу на будівництво. Апеляційний суд дійшов висновку, що правові підстави для призначення та проведення перевірки були, але інспектори порушили терміни її проведення. А значить, винесені в ході перевірок приписи і наказ не можуть бути визнані правомірними.

Суд постановив визнати протиправними і скасувати обидва розпорядження Департаменту з питань ДАБК по цьому об'єкту і скасувати наказ про анулювання дозволу на будівництво об'єкта, що дозволяє компанії «Маркон» продовжити будівельні роботи.