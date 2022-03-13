В Ірпені розстріляли кореспондента New York Times

14:55 13 березня Київ, Україна

В Ірпені на Київщині російські окупанти розстріляли кореспондента New York Times.

Про це повідомив радник Міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Окупанти цинічно вбивають навіть журналістів міжнародних ЗМІ, які намагаються показати правду про безчинства російських військ в Україні. Сьогодні в Ірпені розстріляли 51-річного кореспондента всесвітньо відомого медіа New York Times", - зазначив він.

За словами Геращенка, ще одного журналіста поранено, зараз постраждалого намагаються вивести із зони бойових дій.



Окупанти цинічно вбивають навіть журналістів міжнародних ЗМІ.



Звісно, професія журналіста передбачає ризик, але громадянин США Брент Ренауд поплатився життям за спробу висвітлити підступність, жорстокість та безжалісність агресора.



Є інформація, що задля приховування військових злочинів окупантам наказують відкривати вогонь представникам ЗМІ.