В Ірпені проводиться спеціальна поліційна операція

15:06 01 квітня Київ, Україна

Місто звільнено від російських військ. На місці працюють працівники Національної поліції України з координації із підрозділами територіальної оборони, рятувальниками та представниками місцевих органів влади.



Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Небітов.



«Дуже важливо пройти фактично кожну оселю, потрапити в кожну оселю, адже ми розуміємо, що під завалами можуть залишатися люди, у квартирах можуть бути самотні старі люди, які, на жаль, самостійно не могли пересуватися. Оглядаємо тіла громадян, які, на жаль, загинули, вивозимо їх у морги для проведення судово-медичних експертиз та подальшого поховання. Наше головне завдання – врятувати людей, які залишилися у місті», - сказав Андрій Небітов.