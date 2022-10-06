У ході відступів окупанти залишили більше важкого озброєння, ніж Україні поставили країни Заходу.

14:18 06 жовтня Київ, Україна

Війська Росії стали головними "постачальниками" важкої зброї для Збройних сил України, резюмує у своїй статті The Wall Street Journal.

Таких висновків вдалося дійти завдяки інформації аналітиків та військових чиновників.

У поєднанні зі зброєю, захопленою під час відступу росії з Києва та інших частин північної України у квітні, нещодавні успіхи на Харківщині перетворили москву на безумовно найбільшого постачальника важких озброєнь для України, значно випереджаючи США чи інших союзників за чистою кількістю. Однак західна зброя, як правило, більш досконала та точна.

Так, за даними OSINT-проекту Oryx, ЗСУ затрофеїли залишені російськими військами:



- 421 танк (320 від Заходу)



- 445 бойових машин піхоти (210 від Заходу)



- 192 бойових броньованих машини (40 від Заходу)



- 44 реактивні системи залпового вогню (70 від Заходу)



— значну кількість артилерійських снарядів радянського стандарту, які майже закінчились в Україні



