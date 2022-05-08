У Херсонській області відкрили модульне військове містечко

20:35 07 грудня Київ, Україна

В Україні триває реалізація проєкту розвитку військової інфраструктури, так, на замовлення Міноборони в Херсонській області відкрили модульне військове містечко.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Міністерство оборони України продовжує реалізовувати проєкти розвитку військової інфраструктури для забезпечення належних умов проживання та несення служби українськими захисниками. Так, 6 грудня, в День Збройних сил України, в Херсонській області відбулося відкриття польового табору модульного типу "Новоолексіївка". Він призначений для підрозділів, підлеглих командуванню об'єднаних сил ЗС України, які несуть бойову службу на південному напрямку. Зазначене містечко на замовлення Міністерства оборони України було побудоване силами 26-ї окремої бригади Державної спеціальної служби транспорту України", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що модульне містечко "Новоолексіївка" побудували за три місяці, будівництво розпочали у вересні 2020 року.

"Проєкт реалізований відповідно до найкращих світових практик. Міноборони, як замовник будівництва, орієнтувалося на аналогічні табори наших партнерів по Північноатлантичному альянсу. Військовий табір повністю автономний, має всі необхідні для побуту і несення служби комунікації - електромережі, водопровід і каналізацію і складається з 46 різнофункціональних модулів. Зокрема, 24 з них розраховані на проживання особового складу, 4 - для харчування, 2 - для медичного забезпечення, 5 - для інженерно-технічного забезпечення, 1 - для побутових потреб і 7 модулів мають спеціальне призначення", - зазначено в повідомленні.

Повідомляється, що об'єкт має загальну площу 3,42 гектара, з якої 790 квадратних метрів припадає на житлову зону.