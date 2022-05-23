У Херсоні вивели статистику зниклих безвісти

10:39 23 травня Київ, Україна

За статистикою, близько 250 зниклих безвісти в Херсонській області, при цьому 70 з них уже вдалося звільнити.

Про це розповів мер Херсона Ігор Колихаєв.



За його словами, переважно зникають ті, хто служив в АТО, Збройних силах України, люди з активною проукраїнською позицією, кореспонденти. Він зазначив, що зниклі люди можуть піддаватися тортурам.

"Я не спілкувався з тими людьми, які пройшли якісь тортури, але люди таке переказують", - сказав Колихаєв.



За його словами, влада веде статистику зниклих тільки після того, як люди звертаються до своїх знайомих або близьких.