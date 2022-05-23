У Херсоні вивели статистику зниклих безвісти

За статистикою, близько 250 зниклих безвісти в Херсонській області, при цьому 70 з них уже вдалося звільнити.
Про це розповів мер Херсона Ігор Колихаєв.
За його словами, переважно зникають ті, хто служив в АТО, Збройних силах України, люди з активною проукраїнською позицією, кореспонденти. Він зазначив, що зниклі люди можуть піддаватися тортурам.
За його словами, переважно зникають ті, хто служив в АТО, Збройних силах України, люди з активною проукраїнською позицією, кореспонденти. Він зазначив, що зниклі люди можуть піддаватися тортурам.
За його словами, влада веде статистику зниклих тільки після того, як люди звертаються до своїх знайомих або близьких.
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