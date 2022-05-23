У Херсоні вивели статистику зниклих безвісти

10:39 23 травня Київ, Україна

За статистикою, близько 250 зниклих безвісти в Херсонській області, при цьому 70 з них уже вдалося звільнити.

 
Про це розповів мер Херсона Ігор Колихаєв.

За його словами, переважно зникають ті, хто служив в АТО, Збройних силах України, люди з активною проукраїнською позицією, кореспонденти. Він зазначив, що зниклі люди можуть піддаватися тортурам.
 
"Я не спілкувався з тими людьми, які пройшли якісь тортури, але люди таке переказують", - сказав Колихаєв.

За його словами, влада веде статистику зниклих тільки після того, як люди звертаються до своїх знайомих або близьких.
 
"За статистикою, у нас було понад 250 зниклих. З них 70 було звільнено. Що трапилося з рештою, мені важко сказати. Але намагаємося тримати зв'язок із тими, хто залишив свої контакти, щоб дізнатися, чи їхні близькі повернулися додому", - розповів мер.