У Харківщині наклали арешт на підприємство громадян Росії



Про це повідомляють в Офісі генпрокурора України.

"Під арешт потрапили нежитлове приміщення площею понад 1 тис.. кв. м та земельну ділянку площею близько 900 кв. м неподалік центру Харкова", - йдеться в повідомленні.

Заарештовані активи передають до АРМА. Розпочато досудове розслідування за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

"За даними слідства, посадові особи одного з харківських ТОВ, основним видом діяльності якого є надання в оренду нерухомого майна, тісно співпрацюють із країною-агресором. Засновники підприємства - громадяни Росії, які отримають в Україні прибуток від господарської діяльності ТОВ та сплачують податки до державного бюджету Росії, фінансуючи війну в Україні", - повідомляють в Офісі генпрокурора.