У ГУР прокоментували ймовірну загибель пригожина в авіакатастрофі

12:31 24 серпня Київ, Україна

У Головному управлінні розвідки (ГУР) Міноборони України поки що не дають оцінку авіакатастрофі літака євгена пригожина в росії, в якому нібито перебував і загинув засновник ПВК "Вагнер".

Про це сказав представник ГУР Андрій Юсов.

За його словами, зараз уточнюється інформація про те, що відбувається із "вагнерівцями".
"Ми пізніше це оцінюватимемо, зараз вони все ще перебувають у такому стані… реагують на події", — сказав він.
23 серпня у росії біля села Куженкіне Бологівського району Тверської області розбився бізнес-джет Embraer. 10 пасажирів, які перебували на борту літака, загинули. За даними "Росавіації", у списках пасажирів, які летіли на Embraer, був і власник ПВК "Вагнер" євген пригожин.
 