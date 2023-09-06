У ГУР прокоментували ймовірну загибель пригожина в авіакатастрофі

У Головному управлінні розвідки (ГУР) Міноборони України поки що не дають оцінку авіакатастрофі літака євгена пригожина в росії, в якому нібито перебував і загинув засновник ПВК "Вагнер".
Про це сказав представник ГУР Андрій Юсов.
За його словами, зараз уточнюється інформація про те, що відбувається із "вагнерівцями".
Про це сказав представник ГУР Андрій Юсов.
За його словами, зараз уточнюється інформація про те, що відбувається із "вагнерівцями".
23 серпня у росії біля села Куженкіне Бологівського району Тверської області розбився бізнес-джет Embraer. 10 пасажирів, які перебували на борту літака, загинули. За даними "Росавіації", у списках пасажирів, які летіли на Embraer, був і власник ПВК "Вагнер" євген пригожин.
В американському інституті вивчення війни (ISW) вважають, що путін, найімовірніше, наказав військовому командуванню збити літак ватажка ПВК "Вагнер" євгена пригожина, щоб помститися за приниження після заколоту найманців 24 червня.
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