У ГУР анонсували нові операції в окупованому Криму
20:15 09 листопада Київ, Україна
Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що українські захисники готують нові операції у тимчасово окупованому Криму.
Про це речник повідомив в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Поки що паралельно йде підготовка до цілої низки операцій, схожих на події в Керчі. Носіїв (крилатих ракет - ред.) "Калібрів" у чорноморського флоту росії ще достатньо. Тобто ми не одному "Аскольду" повинні радіти. Переконаний, що найближчим часом ще будуть новини", - сказав Юсов.
Представник ГУР
не став підтверджувати чи спростовувати інформацію в мережі про те, що точні координати судна "Аскольд" злив командир малого російського ракетного корабля "Інгушетія" за 1500 доларів.
"Коментувати на цьому етапі такі речі немає потреби. Не говоритимемо. Ми використовуємо різну мотивацію спілкування з ворогом, ідейну та меркантильну зокрема", - додав спікер.
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