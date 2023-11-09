У ГУР анонсували нові операції в окупованому Криму

"Поки що паралельно йде підготовка до цілої низки операцій, схожих на події в Керчі. Носіїв (крилатих ракет - ред.) "Калібрів" у чорноморського флоту росії ще достатньо. Тобто ми не одному "Аскольду" повинні радіти. Переконаний, що найближчим часом ще будуть новини", - сказав Юсов.