У Держпрограму внесений проект будівництва аеропорту в Мукачеві

18:44 19 серпень Київ, Україна

Уряд схвалив постанову, якою передбачається включити до Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року проект будівництва аеропорту в Мукачеві.



Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

«Ми продовжуємо підготовку до будівництва нового аеропорту в Мукачеві, який, без перебільшення, є вкрай важливим і очікуваним проектом для всієї інфраструктури Закарпаття. Сьогоднішнім рішенням уряд підтримав включення цього проекту до Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року », - повідомив міністр.

За даними Міністерства, відповідно до оновленої програми, прогнозні обсяги фінансування заходів з проектування аеродрому в аеропорту Мукачево становитимуть близько 30 млн грн. Заходи з проектування терміналу аеропорту складуть близько 25 млн грн і будуть впроваджені на кошти інвестора.



