У Держпрограму внесений проект будівництва аеропорту в Мукачеві

Уряд схвалив постанову, якою передбачається включити до Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року проект будівництва аеропорту в Мукачеві.
Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.
Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.
За даними Міністерства, відповідно до оновленої програми, прогнозні обсяги фінансування заходів з проектування аеродрому в аеропорту Мукачево становитимуть близько 30 млн грн. Заходи з проектування терміналу аеропорту складуть близько 25 млн грн і будуть впроваджені на кошти інвестора.
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