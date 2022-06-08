У Держдумі Росії запропонували скасувати незалежність Литви

19:10 08 червня Київ, Україна

У Росії на розгляд нижньої палати Держдуми було внесено законопроект про відміну постанови Держради СРСР про незалежність Литви.



Автор документа, оприлюдненого на думському сайті, - депутат від "Єдиної Росії" Євген Федоров.



У пояснювальних матеріалах він стверджує, що відповідна ухвала про визнання незалежності Литовської Республіки є незаконною, оскільки прийнято неконституційним органом та з порушенням вимог статей Конституції СРСР.



Також, на його думку, порушено закон СРСР "Про порядок вирішення питань, пов'язаних з виходом союзної республіки з СРСР", оскільки у Литві не проводився референдум про вихід зі складу Союзу РСР і не було встановлено перехідного періоду для розгляду всіх спірних питань”.

Водночас Федоров зазначив, що, згідно зі статтею 67.1 Конституції Росії, "російська федерація є правонаступником Союзу РСР на своїй території", тому постанова Держради СРСР від 6 вересня 1991 р.. "підлягає скасуванню".



Процес виходу Литви з СРСР супроводжувався жертвами серед мирного населення, російські війська намагалися придушити масовий рух незалежності.



Про незалежність Литви, Латвії та Естонії оголосили на тлі проблем у СРСР після Серпневого путчу – 6 вересня 1991 року на засіданні Держради СРСР під головуванням першого та останнього президента Радянського Союзу Михайла Горбачова.



Після початку повномасштабного наступу Росії Литовська Республіка підтримала Україну. Країна виступає за безпрецедентні санкції ЄС проти росії та надає військову підтримку Україні.