У Держдумі Росії Костянтин Затулін констатував провал так званої СВО

Як не намагалися в Кремлі заявляти про те, що цілі російської "спецоперації" в Україні "не змінювалися і будуть виконані", у Держдумі прозвучало відверте та обґрунтоване визнання повної поразки росії та провалу всіх планів та цілей війни.
Перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД, євразійській інтеграції та зв'язках із співвітчизниками, член провладної партії Єдина росія Костянтин Затулін констатував провал так званої СВО. Про це у суботу, 3 червня, повідомляє The Moscow times.
За його словами, Росії не вдалося досягти жодної з цілей, які поставив президент Володимир Путін під час вторгнення в Україну.
Офіційно було заявлено, що росія має намір домогтися "денацифікації, демілітаризації та нейтралітету України", а також "захистити" мешканців Донбасу, нагадав депутат.
Він вважає, що за поточної підтримки Заходу Росії не вдасться захопити Україну, щоб щось із цим зробити.
Він зазначив, що хоча керівництво Росії і не висловлюється на цю тему, воно "дає зрозуміти", що усвідомлює ситуацію, що склалася.
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