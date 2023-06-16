У Держдумі Росії Костянтин Затулін констатував провал так званої СВО

07:04 04 червня Київ, Україна

Як не намагалися в Кремлі заявляти про те, що цілі російської "спецоперації" в Україні "не змінювалися і будуть виконані", у Держдумі прозвучало відверте та обґрунтоване визнання повної поразки росії та провалу всіх планів та цілей війни.

Перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД, євразійській інтеграції та зв'язках із співвітчизниками, член провладної партії Єдина росія Костянтин Затулін констатував провал так званої СВО. Про це у суботу, 3 червня, повідомляє The Moscow times.

За його словами, Росії не вдалося досягти жодної з цілей, які поставив президент Володимир Путін під час вторгнення в Україну.

Офіційно було заявлено, що росія має намір домогтися "денацифікації, демілітаризації та нейтралітету України", а також "захистити" мешканців Донбасу, нагадав депутат.

"За яким із цих пунктів ми досягли результату? Жоден по одному. Більше того, деякі з них перестали мати всякий сенс. Наприклад, нейтралітет України. Який сенс має висунення цієї вимоги? Ніякого зараз. Вона не буде нейтральною, якщо залишиться існувати", - заявив Затулін.

Він вважає, що за поточної підтримки Заходу Росії не вдасться захопити Україну, щоб щось із цим зробити.

"Питання - чи залишиться Україна під керівництвом Зеленського чи його наступників існувати за підсумками всього того, що відбувається, чи ні? Залишиться, бо сил для того, щоб це подолати, за тієї підтримки, яка їм надається, - насправді не вистачає ", - уточнив Затулін.

Він зазначив, що хоча керівництво Росії і не висловлюється на цю тему, воно "дає зрозуміти", що усвідомлює ситуацію, що склалася.