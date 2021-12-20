У Держдепі США назвали очікування Вашингтона від України

15:51 25 березень Київ, Україна

Заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент, відповідальний в Держдепі за політику США щодо України, зазначає, що США готові підтримати Україну в обороні з російською агресією, а також у подоланні внутрішніх криз.

Кент перерахував очікування Вашингтона щодо України, зокрема, Кент очікує розмови між президентами США і України "найближчим часом", але підкреслює, що дзвінок повинен бути підкріплений діями.

"Очікування українців і американців зрозумілі. Зусилля щодо реформ потрібно продовжувати і посилювати. Абсолютно важливий судовий сектор. Те, як українська влада вийде з конституційної кризи, створеної Конституційним Судом, який підриває і відкладає зміни, є справжнім викликом для українців", - сказав Кент.

Дипломат додав, що в зв'язку з цим США готові підтримати Україну як партнера.

"Але якщо бути точним, то будь-який закон, який ставить під загрозу незалежність організацій, будь то НАБУ або Національний банк, не допомагає Україні. І міжнародним партнерам - МВФ або США - буде складно продовжувати підтримку, якщо ці зусилля не ведуть до необхідних Україні реформ і змін", - пояснив він.

"Ми хочемо, щоб Україна досягла успіху. Це означає, що ми хочемо, щоб уряд і президент Зеленський досягли успіху. Але для цього успіху повинні бути правильні дії і правильні реформи", - зазначив Кент.

Крім того, Кент підкреслив, що найголовніше, щоб президент Зеленський виконував пріоритети і свої обіцянки, які він дав українському народові.