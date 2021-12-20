У Держдепі США назвали очікування Вашингтона від України

Заступник помічника держсекретаря США
Джордж Кент, відповідальний в Держдепі за політику США щодо України, зазначає, що США готові підтримати Україну в обороні з російською агресією, а також у подоланні внутрішніх криз.
Кент перерахував очікування Вашингтона щодо України, зокрема, Кент очікує розмови між президентами США і України "найближчим часом", але підкреслює, що дзвінок повинен бути підкріплений діями.
"Очікування українців і американців зрозумілі. Зусилля щодо реформ потрібно продовжувати і посилювати. Абсолютно важливий судовий сектор. Те, як українська влада вийде з конституційної кризи, створеної Конституційним Судом, який підриває і відкладає зміни, є справжнім викликом для українців", - сказав Кент.
Дипломат додав, що в зв'язку з цим США готові підтримати Україну як партнера.
"Але якщо бути точним, то будь-який закон, який ставить під загрозу незалежність організацій, будь то НАБУ або Національний банк, не допомагає Україні. І міжнародним партнерам - МВФ або США - буде складно продовжувати підтримку, якщо ці зусилля не ведуть до необхідних Україні реформ і змін", - пояснив він.
"Ми хочемо, щоб Україна досягла успіху. Це означає, що ми хочемо, щоб уряд і президент Зеленський досягли успіху. Але для цього успіху повинні бути правильні дії і правильні реформи", - зазначив Кент.
Крім того, Кент підкреслив, що найголовніше, щоб президент Зеленський виконував пріоритети і свої обіцянки, які він дав українському народові.
"Якщо озирнутися на 2019 рік, коли були вибори президента і Верховної Ради, президент Зеленський і "Слуга народу" були обрані на обіцянках реформ і змін. Тому я думаю, що відповідь, яку має дати нинішня українська влада, полягає перш за все в цьому" , - підсумував дипломат.
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