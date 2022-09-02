У Держдепі США назвали ще одну причину зволікання з визнанням рф країною - спонсором тероризму

15:19 19 серпня Київ, Україна

Чиновники Держдепу США вважають, що визнання росії країною - спонсором тероризму може поставити під загрозу домовленості про вивезення зерна з українських портів.

Про це повідомляє Politico із посиланням на джерела.



Джерела уточнюють, що на вироблення цієї домовленості пішли місяці. Наразі судна поступово починають йти з Чорного моря, проте немає жодної гарантії, що росія виконає свої зобов'язання, якщо США визнають її спонсором тероризму.



Інші джерела, з якими поспілкувалося видання, побоюються, що законопроєкт не буде винесений на голосування у Комітеті Палати представників США із закордонних справ без підтримки адміністрації. Цілком можливо, що ініціатива приверне увагу, коли Конгрес повернеться на сесію у вересні, говориться у тексті.