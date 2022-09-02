У Держдепі США назвали ще одну причину зволікання з визнанням рф країною - спонсором тероризму

Чиновники Держдепу США вважають, що визнання росії країною - спонсором тероризму може поставити під загрозу домовленості про вивезення зерна з українських портів.
Про це повідомляє Politico із посиланням на джерела.
Джерела уточнюють, що на вироблення цієї домовленості пішли місяці. Наразі судна поступово починають йти з Чорного моря, проте немає жодної гарантії, що росія виконає свої зобов'язання, якщо США визнають її спонсором тероризму.
Інші джерела, з якими поспілкувалося видання, побоюються, що законопроєкт не буде винесений на голосування у Комітеті Палати представників США із закордонних справ без підтримки адміністрації. Цілком можливо, що ініціатива приверне увагу, коли Конгрес повернеться на сесію у вересні, говориться у тексті.
Джерела уточнюють, що на вироблення цієї домовленості пішли місяці. Наразі судна поступово починають йти з Чорного моря, проте немає жодної гарантії, що росія виконає свої зобов'язання, якщо США визнають її спонсором тероризму.
Інші джерела, з якими поспілкувалося видання, побоюються, що законопроєкт не буде винесений на голосування у Комітеті Палати представників США із закордонних справ без підтримки адміністрації. Цілком можливо, що ініціатива приверне увагу, коли Конгрес повернеться на сесію у вересні, говориться у тексті.
Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що через визнання росії державою - спонсором тероризму можуть постраждати союзники США, які ведуть відносини з росією. Це також може знищити залишки дипломатії між Вашингтоном та москвою.
У липні речниця Палати представників США Ненсі Пелосі заявила держсекретарю США Ентоні Блінкену, що якщо він не внесе росію до списку держав - спонсорів тероризму, то це зробить Конгрес. Пізніше Сенат США одноголосно схвалив резолюцію оголосити росію державою - спонсором тероризму.
11 серпня сейм Латвії оголосив росію країною - спонсором тероризму через насильство щодо мирних жителів та атак на цивільне населення України. У травні сенат Чехії (верхня палата парламенту) визнав злочини, скоєні російською армією в Україні, геноцидом українського народу.
11 серпня сейм Латвії оголосив росію країною - спонсором тероризму через насильство щодо мирних жителів та атак на цивільне населення України. У травні сенат Чехії (верхня палата парламенту) визнав злочини, скоєні російською армією в Україні, геноцидом українського народу.
10 травня сейм Литви визнав росію терористичною державою: резолюцію, в якій росію названо «державою, яка підтримує та здійснює тероризм», ухвалили одноголосно 128 голосами. У документі зазначено, що російські війська скоїли масові військові злочини на території України, найбільше вбитих — у Бучі, Ірпені, Маріуполі, Бородянці та Гостомелі.
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