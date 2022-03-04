Google і YouTube відключили заробіток на рекламі для росіян

08:59 04 березень Київ, Україна

Користувачі з Росії тимчасово не зможуть отримувати дохід із показів реклами на Google та YouTube.



"У зв'язку з надзвичайними обставинами ми зупиняємо всю рекламу Google і YouTube в Росії. Це означає, що користувачі в Росії не бачитимуть рекламу, і як наслідок, автори тимчасово перестануть отримувати доходи від реклами за перегляди, отримані в Росії. Ця зміна не впливає на рекламу, яку показують користувачам за межами Росії.



Ситуація, як і раніше, швидко розвивається, і ми продовжуємо ділитися оновленнями, коли це буде доречно" - йдеться в офіційній заяві команди You Tube.