У річницю російсько-грузинського конфлікту МЗС України закликав світову спільноту посилити тиск на РФ
12:59 08 серпня Київ, Україна
На знак солідарності з багатостраждальним грузинським народом, у річницю російсько-грузинського конфлікту, МЗС України звернувся до світової спільноти з проханням посилити тиск на Росію.
Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України, опублікованій в 13-у річницю початку російської агресії проти Грузії.
У МЗС зазначили, що суверенні території Грузії тривалий час перебувають під російською окупацією.
Відомство підкреслило, що Україна підтверджує підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності Грузії в її міжнародно визнаних кордонах, а також прихильність стратегічному партнерству між державами.
"Російська Федерація несе повну відповідальність за складну гуманітарну ситуацію на окупованих територіях і повинна негайно забезпечити безперешкодний доступ до них міжнародних гуманітарних і правозахисних організацій. Закликаємо міжнародне співтовариство продовжити чинити тиск на РФ з метою виконання нею своїх зобов'язань за Угодою про припинення вогню від 12 серпня 2008 року, виведення військових підрозділів з окупованих територій Грузії - Абхазії і Цхінвальського регіону / Південної Осетії - і здійснення інших заходів щодо демілітаризації і деокупації цих грузинських територій", - йдеться в заяві.
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