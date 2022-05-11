У річницю російсько-грузинського конфлікту МЗС України закликав світову спільноту посилити тиск на РФ

12:59 08 серпня Київ, Україна

На знак солідарності з багатостраждальним грузинським народом, у річницю російсько-грузинського конфлікту, МЗС України звернувся до світової спільноти з проханням посилити тиск на Росію.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України, опублікованій в 13-у річницю початку російської агресії проти Грузії.



У МЗС зазначили, що суверенні території Грузії тривалий час перебувають під російською окупацією.



Відомство підкреслило, що Україна підтверджує підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності Грузії в її міжнародно визнаних кордонах, а також прихильність стратегічному партнерству між державами.